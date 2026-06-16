باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، امروز (۲۶ خردادماه ۱۴۰۵) با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت، کیوان نیازی سرپرست ثبت اسناد و املاک استان ایلام، مهدی رعیتی مدیرعامل منطقه آزاد مهران، سارا فلاحی و همتی نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و دشتی اردکانی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشاور مناطق آزاد در شهرستان مهران برگزار شد.
در این آیین، اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد مهران در پهنهای حدود ۷ هزار هکتار و در قالب ۷ پلاک اصلی به منظور تثبیت مالکیت، تسهیل سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای اقتصادی این منطقه مرزی اهدا شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران ن، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز جبهه مقاومت با ایستادگی مردم، رزمندگان و مسئولان کشور در عرصههای مختلف، دستاوردهای مهمی را رقم زده و این موفقیتها حاصل همراهی ملت ایران است.
وی با اشاره به جایگاه استان ایلام و منطقه مهران در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی افزود: مردم ایلام و مهران سالهاست در خط مقدم خدمت به زائران امام حسین (ع) قرار دارند و این مراسم در آغاز ماه محرم، اقدامی نمادین در جهت قدردانی از این مجاهدتهاست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تقدیر از مسئولان استانی و ملی از جمله نمایندگان استان ایلام، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مدیران اجرایی و مجموعه ثبتی استان اظهار کرد: اقدامات انجامشده در حوزه تثبیت مالکیت و صدور اسناد در مناطق اقتصادی کشور حاصل همکاری گسترده دستگاههاست.
بابایی با تأکید بر اهمیت هویتبخشی به اراضی کشور گفت: یکی از مأموریتهای مهم قوه قضاییه و سازمان ثبت، تثبیت مالکیت و هویتبخشی به اراضی در پهنههای مختلف است؛ زیرا در صورت عدم هویتبخشی، زمین میتواند به محل بروز اختلافات، تصرفات غیرقانونی، کلاهبرداری و دعاوی حقوقی تبدیل شود.
وی افزود: در پهنههای اقتصادی کشور شامل شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، فرآیند حدنگاری و صدور اسناد در حال انجام است تا امنیت سرمایهگذاری و ثبات حقوقی در این مناطق تضمین شود.
بابایی اظهار کرد: بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد حدنگار در پهنههای مختلف کشور در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد و یکی از مهمترین این پهنهها، پهنههای اقتصادی شامل شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است.
وی افزود: در کشور ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در پهنهای حدود ۷۳۰ هزار هکتار وجود دارد که تا امروز با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴۶۸ هزار هکتار از این پهنهها تثبیت شده که معادل حدود ۶۵ درصد است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، امیدواریم بخش عمده این مناطق تا پایان سال به مرحله تثبیت کامل برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه شهرکهای صنعتی نیز که حدود ۱۵۴ هزار هکتار وسعت دارند، تاکنون ۱۳۴ هزار و ۷۳۶ هکتار دارای سند مالکیت شدهاند و در برخی استانها از جمله قزوین، یزد و زنجان، حدنگاری شهرکهای صنعتی به ۱۰۰ درصد رسیده است. همچنین هزارو ۸۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که تاکنون ۲۳۰ هزار و ۴۵۷ واحد تولیدی در آنها دارای سند مالکیت شدهاند.
بابایی با اشاره به مناطق ویژه اقتصادی نیز گفت: در کشور ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد آنها نیز در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.
وی با اشاره به صدور اسناد منطقه آزاد مهران اظهار کرد: امروز در آغاز ماه محرم و در آستانه خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، برای مردم شریف استان ایلام و منطقه مهران، شاهد یک اقدام مهم بودیم و در پهنهای حدود ۷ هزار هکتار و در قالب ۷ پلاک اصلی، سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: این اقدام، نخستین گام مهم در مسیر تثبیت مالکیت در مناطق آزاد است و میتواند زمینهساز ورود سرمایهگذاران با اطمینان خاطر و کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی در آینده باشد.
وی ادامه داد: سازمان ثبت آمادگی دارد سایر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور را نیز در کوتاهترین زمان ممکن تحت پوشش تثبیت مالکیت و صدور اسناد قرار دهد تا از شکلگیری دعاوی حقوقی و جرایم احتمالی در آینده جلوگیری شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری از شکلگیری پروندههای قضایی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، به دلیل انتشار اخبار مربوط به تبدیل یک منطقه به منطقه اقتصادی یا افزایش ارزش اراضی، شاهد ایجاد دعاوی صوری و پروندهسازی هستیم که میتواند امنیت سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد از این رو تثبیت مالکیت در مراحل اولیه میتواند نقش مهمی در ایجاد آرامش اقتصادی و حقوقی داشته باشد.
بابایی با اشاره به همکاری قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی تأکید کرد: این آمادگی وجود دارد که فرآیند صدور اسناد در کوتاهترین زمان و با هماهنگی کامل میان دستگاهها انجام شود تا زمینه توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد مهران فراهم شود.
وی با تأکید بر آثار اقتصادی این اقدامات گفت: تثبیت مالکیت موجب افزایش امنیت سرمایهگذاری، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در حوزه زمین و املاک میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در برخی موارد، صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه آزاد یا اقتصادی موجب افزایش چندبرابری قیمت زمین و ایجاد زمینه برای شکلگیری دعاوی صوری و سوءاستفادههای اقتصادی شده است که با اجرای حدنگاری، این مشکلات به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق پیش از اعلام مناطق اقتصادی گفت: اجرای صحیح فرآیند تثبیت در مراحل اولیه میتواند هزینههای دولت را کاهش داده و از بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند و در همین راستا تفاهمنامهای نیز در حال نهایی شدن است که با امضای آن، تسریع در حدنگاری مناطق آزاد کشور دنبال خواهد شد.