رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی خطاب به رئیس حوزه قضایی محمدیار و دادستان نقده دستور شناسایی عامل قتل وکیل دادگستری را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در پی وقوع یک فقره قتل عمدی در حوزه قضایی بخش محمدیار شهرستان نقده ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به رئیس حوزه قضایی محمدیار و دادستان نقده دستور شناسایی عامل قتل وکیل دادگستری را صادر کرد.

عتباتی در این دستور تاکید کرده است با انجام اقدامات قضایی لازم و با استفاده از ظرفیت پلیس آگاهی و بهره‌گیری از امور تخصصی، فنی پلیس آگاهی استان نسبت به شناسایی و دستگیری عامل قتل اقدام کنند.

شایان ذکر است مقتول کارآموز وکالت بوده که حدود سه ماه بوده با پایان دوره کارآموزی کار وکالت را آغاز کرده بود و توسط فرد یا افراد ناشناس در خارج از شهر و توسط اسلحه گرم به قتل رسیده که تعقیب، شناسایی و دستگیری عامل در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار دارد.

برچسب ها: قتل ، وکیل دادگستری
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