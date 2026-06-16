کارشناس هواشناسی از کاهش نسبی دما و وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در مازندران طی امروز خبر داد و گفت: از پایان هفته روند افزایش دما آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان مازندران امروز سه‌شنبه نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در مقایسه با روز گذشته، کاهش نسبی دما در سطح استان رخ می‌دهد. همچنین شرایط برای وقوع رگبار‌ها و رعد و برق‌های پراکنده فراهم است، هرچند میزان این ناپایداری‌ها قابل توجه نخواهد بود.

او افزود: روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد. در این مدت تنها در ارتفاعات غربی و مرکزی استان احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی با بیان اینکه از روز جمعه جو استان پایدار می‌شود، گفت: از جمعه تا یکشنبه هفته آینده آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و روند افزایش دما نیز آغاز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هرچه به روز شنبه نزدیک‌تر شویم، هوا گرم‌تر خواهد شد.

فرجی درباره وضعیت دریا نیز افزود: دریای خزر امروز دارای موج متوسط است و برای قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری دریایی مناسب نیست، اما سایر فعالیت‌های دریایی می‌تواند انجام شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
پایداری هوا در سواحل، برف و باران در ارتفاعات
پایداری هوا در مازندران
استمرار پایداری هوا در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هوای مازندران تا پایان هفته متعادل؛ گرما از جمعه بازمی‌گردد
جزای ۱۵ میلیاردی برای ثبت نکردن کالا در سامانه انبار‌ها
آغاز برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار اراضی مازندران
برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی؛ ۵۵ بنای غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
دستگیری سارق حرفه‌ای مغازه با ۴۰ سابقه سرقت + فیلم
تقویت همکاری‌های فناورانه در کشاورزی مازندران
آخرین اخبار
تقویت همکاری‌های فناورانه در کشاورزی مازندران
دستگیری سارق حرفه‌ای مغازه با ۴۰ سابقه سرقت + فیلم
آغاز برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار اراضی مازندران
برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی؛ ۵۵ بنای غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
جزای ۱۵ میلیاردی برای ثبت نکردن کالا در سامانه انبار‌ها
هوای مازندران تا پایان هفته متعادل؛ گرما از جمعه بازمی‌گردد
۱۳ کیلومتر از سواحل سرخرود آزادسازی شد