وزیر اقتصاد گفت: تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی در دستور کار دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: این افراد بابت تعهد دولت برای تخصیص ارز ترجیحی، مطالباتی از دولت دارند که وزارت اقتصاد از زمان ابلاغ تکلیف در تاریخ ۱۰ دی‌ماه، بررسی و تعیین تکلیف این موضوع را آغاز کرده است.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمامی افرادی که مدعی طلب از دولت بودند جلساتی برگزار کرد و پس از بررسی جزئیات، میزان دقیق بدهی دولت و مطالبات این افراد مشخص شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون این موضوع در فرآیند طرح و تصویب در دولت قرار دارد تا راهکار مناسب برای پرداخت این مطالبات اتخاذ شود. هدف این است که با مصوبه دولت، روند پرداخت‌ها تسریع شود.

وی همچنین درباره اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیندهای تجارت و تولید اظهار کرد: در وزارت اقتصاد، با همکاری اتاق بازرگانی، مجموعه‌ای از پیشنهادها و مصوبات برای رفع موانع و تسهیل فرآیند تولید، تجارت و توزیع کالا در کشور تدوین شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به آسیب‌شناسی چالش‌های موجود در اجرای مصوبات گفت: در این زمینه بررسی‌هایی انجام شده و مشخص شده است که بخشی از مشکلات به نحوه اجرای مصوبات بازمی‌گردد؛ بنابراین راهکارهایی برای بهبود اجرا و افزایش اثربخشی مصوبات ارائه شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: رشد اقتصادی ، وزارت اقتصاد
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