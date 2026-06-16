باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده لوازم خانگی که قبض و حواله آن در سامانه صادر نشده بود شامل تلویزیون، یخچال و توستر در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارزش تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تایید ثبت نشدن کالا‌ها در سامانه جامع انبارها، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسام گفت: پلیس امنیت اقتصادی در بازدید از یک انبار این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد