باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اعتمادی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در آیین آغاز بهرهبرداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات، از سرمایهگذاری ۲۳ هزار میلیارد تومانی در این پروژه خبر داد.
اعتمادی با اشاره به اهمیت این طرح در شبکه سراسری برق کشور گفت: این نیروگاه با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و حمایتهای دولت اجرایی شده است و با توجه به ماهیت سیکل ترکیبی، افزایش توان تولید بدون مصرف سوخت اضافی را محقق کرده که گامی بلند در مسیر بهرهوری انرژی است.
او افزود: با راهاندازی بخش بخار این نیروگاه، سالانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد که دستاوردی مهم در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینههای تولید برق به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی کشور گفت: تاکنون ۱۶ واحد بخار در قالب تعهدات تعیینشده وارد مدار تولید شدهاند و تنها دو واحد دیگر شامل نیروگاههای فردوسی و یک واحد دیگر باقی مانده که مراسم افتتاح آنها نیز در ماه آینده برگزار خواهد شد.
اعتمادی ادامه داد: با اجرای پروژههای تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، افزایش ظرفیت تولید برق بدون مصرف سوخت اضافی در دستور کار قرار گرفته و برای حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید برنامهریزیهای لازم انجام شده است. همچنین منابع مالی مورد نیاز این طرحها در بودجه و مصوبات دولت پیشبینی شده و عملیات اجرایی آنها بهزودی آغاز خواهد شد.
او با بیان اینکه بخش عمده پروژههای توسعهای صنعت برق با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست، تصریح کرد: بهرهبرداری از بخش بخار نیروگاه رودشور موجب افزایش راندمان این مجموعه به حدود ۵۸ درصد خواهد شد که این میزان در زمره راندمانهای قابل توجه نیروگاهی در سطح جهان محسوب میشود.
او از افتتاح چند پروژه مهم نیروگاهی در ماههای آینده خبر داد و افزود: بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد و برنامهریزی شده است نخستین واحد این پروژه پیش از پایان سال وارد مدار تولید شود.
اعتمادی همچنین از افتتاح نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه که با تلاش متخصصان داخلی به سرانجام رسیده، ایران را در جمع کشورهای دارای فناوری تولید برق زمینگرمایی قرار خواهد داد.