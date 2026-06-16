باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی رزاقی نژاد گفت: این کافه‌ها در گشت نظارتی شب گذشته دادستانی که با هدف نظارت براماکن عمومی و در راستای مطالبه عمومی مبنی بر رعایت هنجار‌ها و ارزش‌های جامعه صورت پذیرفت، به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی به ویژه تخطی از ساعت کاری مجاز و هنجارشکنی و قبح شکنی پلمب شدند.

دادستان مرکز استان گلستان با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان و اجرای دقیق ضوابط صنفی، افزود: نظارت‌ها در چارچوب اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به اماکن عمومی، حفظ نظم و انضباط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادامه خواهد داشت.

رزاقی نژاد به اندک صاحبان کافه‌ها و فروشندگان متخلف که نسبت به مقررات قانونی و ارزش‌های جامعه بی توجه هستند هشدار داد: برای این که با ضمانت اجرای قانونی مواجه نشوند قوانین را رعایت و در فضای سالم به کسب و کار بپردازند.

منبع: دادگستری