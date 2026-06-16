وزیر بهداشت ضمن اشاره به کاهش نرخ فرزندآوری به‌ویژه در برخی استان‌ها، در عین حال نسبت به تلفات بالای حوادث ترافیکی در کشور هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که امروز (۲۶ خرداد) برگزار شد، اظهار کرد: امروز، بحث و بررسی سند ملی توانبخشی، پیگیری ایمنی ترافیک و پیگیری امنیت غذایی را خواهیم داشت. شرایط توانبخشی چه برای معلولان دچار حادثه شده و چه مادرزادی ایده‌آل نیست. می‌بایست یک برنامه‌ریزی هماهنگ‌شده داشته باشیم.

او درباره ضرورت توجه به موضوع جمعیت تصریح کرد: جمعیت، یکی از مقوله‌هایی است که می‌بایست به آن توجه شود و در کانون توجه قرار گیرد. در حال حاضر، وضعیت TFR (نرخ فرزندآوری) برخی استان‌ها به حدود ۰.۹ رسیده و با نرخ جایگزینی فاصله دارد.

وزیر بهداشت گفت: براساس قانون برنامه، یک مرکز درمان ناباروری کلاسیک باید در هر استان وجود داشته‌باشد؛ در حال حاضر، این تعداد بسیار بیشتر است. آمار و ارقام دریافتی نشان می‌دهد تولد و محصول درمان ناباروری این مراکز، کمتر از ۷ تا ۸ هزار نفر است.

ظفرقندی با بیان اینکه حدود ۲۰هزار نفر سالانه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند، گفت: بنابراین این آمار‌ها نشان می‌دهد که هر چقدر هم در درمان ناباروری کار انجام دهیم باز هم یک چالش جدی در حوزه جمعیت داریم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سلامت به یک دستگاه محدود نمی‌شود، توضیح داد: همه ما می‌بایست دست به دست هم دهیم که کار پیش رود تا به هدف مطلوب برسیم. اقدامات را می‌بایست از پیشگیری آغاز کنیم، در مراحل درمانی نیز حداکثر کاری را که می‌توانیم انجام دهیم و سپس پیگیری کنیم.

او درباره چگونگی برگزاری جلسات شورایعالی سلامت و امنیت غذایی گفت: جلسات شورا با ریاست رییس جمهور برگزار می‌شود. براساس دستور رئیس‌جمهور، این جلسه رسمی است و پیگیری خواهد شد.

ظفرقندی درباره ضرورت کاهش مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی توضیح داد: اگر همزمان با جوانی جمعیت، برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و حوادث اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت روبه‌رو خواهیم بود.

وی درباره مسائل دخیل در حوزه سلامت گفت: بسیاری از عوامل موثر بر سلامت، ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی دارند؛ بر این اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. تحقق اهداف حوزه سلامت نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهاد‌های مسئول است.

ظفرقندی درباره تجربه‌های جهانی گفت: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد هرچه مداخلات درمانی و توانبخشی سریع‌تر، دقیق‌تر و مستمرتر انجام شود، احتمال بازگشت افراد به زندگی عادی و کاهش ناتوانی‌های ناشی از بیماری و آسیب، بیشتر خواهد بود.

او درباره چگونگی کاهش حوادث ترافکی گفت: قدردان زحمات پلیس هستیم، اما مسائلی مانند جاده‌ها، دوربین‌های ترافیکی و رانندگان باید در کانون توجه قرار گیرند.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: وزیر بهداشت ، تصادفات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
همون بچه نیاریم سربلند در دنیا و آخرتیم و شرمندگی نخواهیم داشت زندگی یکی دیگه هم در تباهی و رنج نخواهد بود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خب چرا بچه بیارن که زندگی یکی دیگه هم در تباهی و عذاب باشه؟! به جای آمار دادن ها بهتر نیست یه شرایط افتضاح رو ببینید و چند مقاله برای رسیدگی به مشکلات برای مسئولین بنویسید؟ یه شیر خشک و پوشک بچه فقط میشه در ماه چند میلیون؟! این به جز بحث هزینه های خردسالی اش هست فقط آینده نباید داشته باشه؟!
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