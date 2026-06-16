منوچهر هادی گفت: به نسبت مجموعه آثاری که الان در تلویزیون می‌بینیم یا حتی در کمدی‌های نمایش خانگی، «صفا با خانواده» سر و شکل‌دار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر هادی گفت: به نسبت مجموعه آثاری که الان در تلویزیون می‌بینیم یا حتی در کمدی‌های نمایش خانگی، «صفا با خانواده» سر و شکل‌دار بوده است. سراغ کاری رفته‌ایم که موضوع ملتهبی دارد و خیلی به خود اتفاق نزدیک است. موضوع جنگ هنوز ته‌نشین نشده و هنوز فاصله نگرفته‌ایم که با فراغ بال متن را بنویسیم. وسط فیلمبرداری دوباره جنگ شد و ما در این شرایط سخت کار را انجام دادیم. هم مدیران راضی هستند هم تماشاگر.

هادی با اشاره به بازی‌ها عنوان کرد: نقدی دیدم که نوشته بود کار درنیامده ولی بهرنگ علوی یکی از بهترین بازی‌هایش را انجام داده، فاطیما بهارمست، احمد مهرانفر عالی هستند. چطور می‌شود همه بازیگران عالی باشند و کار درنیاید؟ عالی بودن از کارگردانی می‌آید، از متن، دیالوگ و میزانسن. خود بازیگر به تنهایی معجزه نمی‌کند. درباره آشا محرابی هم تاکنون طنز از او ندیده بودم ولی به نظرم اینجا شاهکاری بازی کرده است.

وی درباره سکانس حمله به صداوسیما توضیح داد: در کمدی ساختارشکنی می‌کنید، بخش‌هایی را گل‌درشت نشان می‌دهید. ما همان اندازه را می‌خواستیم و بیشتر از آن به دردمان نمی‌خورد. درباره صدای پزشکیان نیز گفت: صدا را با هوش مصنوعی درست کردیم و درآوردن همان سکانس ۴۸ ساعت وقت گرفت.

هادی در پایان درباره برخی نقد‌ها گفت: برخی نقد‌ها کاملاً مغرضانه بود. گویی یک سری از همکاران از اینکه یک آدم این قدر کار می‌کند شاکی هستند. این حجم از قضاوت‌های غیرمنصفانه مشخص است که حسادت است. به ویژه برای کاری که در مدیوم تلویزیون و با این بودجه‌های اندک، حتی از کار‌های کمدی نمایش‌خانگی با کیفیت‌تر است.

برچسب ها: منوچهر هادی ، فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خیلی هم بد بود
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