رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند پس ار عملیات هفتم اکتبر حماس، شکست از ایران دومین شکست نتانیاهو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آموس هارل، تحلیلگر امور نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص، معتقد است که به نظر می‌رسد مسئله ایران دومین شکست جدی در دوران طولانی نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو باشد، که تنها پس از شکست آشکار ۷ اکتبر ۲۰۲۳ قرار می‌گیرد.

هارل در تحلیل خود توضیح داد که نبرد علیه حماس منجر به نابودی کامل این سازمان و دستیابی به «پیروزی مطلق اسرائیل» که نتانیاهو بار‌ها وعده داده بود، نشد. به موازات آن، نتایجی که در ایران پدیدار می‌شود از دیدگاه رژیم تروریستی اسرائیل به هیچ وجه دلگرم‌کننده نیست، زیرا پایان جنگ در شرایط فعلی برای هیچ اسرائیلی خبر خوبی به نظر نمی‌رسد.

ترامپ به دنبال خروج است و این توافق، نتانیاهو را ناامید می‌کند.

این تحلیلگر نظامی با اشاره به اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به طور فعال به دنبال پایان دادن به جنگ و خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه است، خاطرنشان کرد که این توافق در حال شکل‌گیری در نهایت تنها بخش بسیار کوچکی از انتظارات بزرگی را که نتانیاهو ایجاد و ترویج کرده بود، محقق خواهد کرد.

در همین زمینه، هارل درباره پیامد‌های سیاسی و میدانی پیش رو هشدار داد و تأکید کرد که خطوط اصطکاک و واگرایی بین نتانیاهو و ترامپ ممکن است در دوره آینده گسترش یافته و عمیق‌تر شود و به جبهه لبنان نیز برسد.

تحلیل‌های اسرائیلی در زمانی مطرح می‌شود که نتانیاهو به دلیل عدم موفقیت در ریاست دولتش در طول جنگ علیه ایران و همچنین این تصور که توافق آمریکا و ایران او را تحقیر کرده است، با انتقادات شدیدی رو‌به‌رو است.

روز سه‌شنبه، رسانه‌های اسرائیلی از ناامیدی شدید اسرائیل پس از اعلام تفاهم بین آمریکا و ایران خبر دادند و مقامات اسرائیلی به بحران شدید با واشنگتن اذعان کردند و معتقد بودند که واشنگتن «تسلیم خواسته‌های ایران در مورد لبنان» شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، هفتم اکتبر ، حمله ایران به اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۰۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سلام
هر تعرضی به لبنان رو بصورت جدی پیگیری و مقابله کنیم اگر میخوایم مذاکرات موفق باشه .
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