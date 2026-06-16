رئیس فیفا در تماس با مهدی تاج، ضمن تمجید از عملکرد تیم ملی ایران، بر پیگیری مشترک برای رفع چالش‌های پیش‌روی این تیم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رئیس  فیفا پس از حضور در رختکن تیم ملی فوتبال ایران در تماس تلفنی با رییس فدراسیون فوتبال، خطاب به مهدی تاج گفت: جای شما در این دیدار بسیار خالی بود. تیم ایران در این بازی عملکرد خوبی ارائه کرد.

وی افزود: ما بصورت جدی تلاش کردیم که مشکلات را برطرف کنیم، از جمله این موضوعات اجرای قانون پرچم و تامین امنیت تیم ایران بود.

اینفانتینیو با قدردانی از «صبوری و بردباری فدراسیون فوتبال» و همچنین «مدیریت رییس فدراسیون» گفت: همیشه با احترام متقابل با هم همکاری کردیم و باید این همکاری ادامه پیدا کند. برای حل مسائل پیش‌رو باید بصورت رودرو با هم دیدار کنیم و شما را به زودی خواهیم دید. من از چالش‌های تیم ایران اطلاع دارم و باید با کمک هم این موضوعات را حل کنیم.

مهدی تاج نیز با قدردانی از تماس برقرار شده ابراز امیدواری کرد که چالش‌های عنوان شده در جلسات مرتفع شود.

برچسب ها: اینفانتینو ، مهدی تاج
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