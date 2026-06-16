باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس فیفا پس از حضور در رختکن تیم ملی فوتبال ایران در تماس تلفنی با رییس فدراسیون فوتبال، خطاب به مهدی تاج گفت: جای شما در این دیدار بسیار خالی بود. تیم ایران در این بازی عملکرد خوبی ارائه کرد.
وی افزود: ما بصورت جدی تلاش کردیم که مشکلات را برطرف کنیم، از جمله این موضوعات اجرای قانون پرچم و تامین امنیت تیم ایران بود.
اینفانتینیو با قدردانی از «صبوری و بردباری فدراسیون فوتبال» و همچنین «مدیریت رییس فدراسیون» گفت: همیشه با احترام متقابل با هم همکاری کردیم و باید این همکاری ادامه پیدا کند. برای حل مسائل پیشرو باید بصورت رودرو با هم دیدار کنیم و شما را به زودی خواهیم دید. من از چالشهای تیم ایران اطلاع دارم و باید با کمک هم این موضوعات را حل کنیم.
مهدی تاج نیز با قدردانی از تماس برقرار شده ابراز امیدواری کرد که چالشهای عنوان شده در جلسات مرتفع شود.