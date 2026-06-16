وزیر نیرو گفت: ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات عبور کرد و و این روند تا پایان دولت چهاردهم ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عباس علیآبادی وزیر نیرو در آغاز از بهرهبرداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات و ارزش سرمایهگذاری ۲۳ همتی گفت: این پروژه از چند جهت دارای اهمیت ویژه است. بخش بخار نیروگاه بدون نیاز به مصرف سوخت جدید و با استفاده از حرارت بازیافتی واحدهای گازی، برق تولید میکند که علاوه بر افزایش راندمان، موجب کاهش مصرف سوخت و کاهش آثار زیستمحیطی میشود. همچنین با بهرهبرداری از این بخش ظرفیت تولید برق کشور ۳۴۵ مگاوات افزایش یافته است.
او افزود: در این پروژه از فناوریهایی استفاده شده که مصرف آب را به حداقل میرساند و از این منظر نیز دارای ویژگیهای قابل توجهی است. نیروگاه رودشور به عنوان نخستین نیروگاه سهبلوک کشور با سه واحد گازی کلاس F و سه واحد بخار اکنون به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده و نقش مهمی در تأمین برق پایدار ایفا خواهد کرد؛ ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات عبور کرد و و این روند تا پایان دولت چهاردهم ادامه دارد.
وزیر نیرو با اشاره به پیشرفتهای شبکه برق کشور گفت: هماکنون بیش از ۶۰ درصد شبکه سراسری کشور بهصورت کنترلپذیر و رویتپذیر درآمده و این ظرفیت، ایران را در جایگاه ویژهای در منطقه قرار داده است.
او با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت تولید برق یکی از بزرگترین کشورهای منطقه محسوب میشود، افزود: یکی از برنامههای اصلی وزارت نیرو، توسعه اتصال الکتریکی با کشورهای همسایه است؛ بهگونهای که هماکنون این اتصال با کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و عراق برقرار است و در برنامه توسعهای، اتصال با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز دنبال میشود.
وزیر نیرو همچنین از نهایی شدن مطالعات برای آغاز اتصال الکتریکی ایران و قطر خبر داد و گفت: بزودی اتصال الکتریکی کشور ایران با قطر اجرایی خواهد شد؛ این همکاریها میتواند علاوه بر منافع اقتصادی، به تقویت روابط منطقهای نیز کمک کند.
علیآبادی گفت: ۱۰ ماه بدون خاموشی برنامهریزی شده را سپری کردیم طبیعی است با توجه به فصل گرما مدیریت بار صورت خواهد گرفت.
او گفت: اکیدا بدمصرفها را نصیحت و با آنها برخورد خواهیم کرد و اگر همکاری نکنند برق آنها را قطع خواهیم کرد.
وزیر نیرو در پایان با اشاره به آسیبهای جنگ خاطرنشان کرد: حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت صنایع تحت تأثیر قرار گرفت، این ظرفیتها در دست ترمیم است و مقداری از آن به مدار برگشته است. همچنین بخشهایی از شبکه توزیع، دکلهای برق، پستها، ترانسفورماتورها و نیروگاههای فولاد مبارکه، فجر و بندرعباس نیز آسیبهایی را متحمل شدند. با وجود این خسارتها، تاکنون شرایط بهخوبی مدیریت شده و بدون اعمال محدودیت گسترده از این شرایط عبور کردهایم.