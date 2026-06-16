وزیر نیرو گفت: ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات عبور کرد و و این روند تا پایان دولت چهاردهم ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در آغاز از بهره‌برداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات و ارزش سرمایه‌گذاری ۲۳ همتی گفت: این پروژه از چند جهت دارای اهمیت ویژه است. بخش بخار نیروگاه بدون نیاز به مصرف سوخت جدید و با استفاده از حرارت بازیافتی واحد‌های گازی، برق تولید می‌کند که علاوه بر افزایش راندمان، موجب کاهش مصرف سوخت و کاهش آثار زیست‌محیطی می‌شود. همچنین با بهره‌برداری از این بخش ظرفیت تولید برق کشور ۳۴۵ مگاوات افزایش یافته است. 

او افزود: در این پروژه از فناوری‌هایی استفاده شده که مصرف آب را به حداقل می‌رساند و از این منظر نیز دارای ویژگی‌های قابل توجهی است. نیروگاه رودشور به عنوان نخستین نیروگاه سه‌بلوک کشور با سه واحد گازی کلاس F و سه واحد بخار اکنون به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده و نقش مهمی در تأمین برق پایدار ایفا خواهد کرد؛ ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات عبور کرد و و این روند تا پایان دولت چهاردهم ادامه دارد.

وزیر نیرو با اشاره به پیشرفت‌های شبکه برق کشور گفت: هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد شبکه سراسری کشور به‌صورت کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر درآمده و این ظرفیت، ایران را در جایگاه ویژه‌ای در منطقه قرار داده است.

او با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت تولید برق یکی از بزرگ‌ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود، افزود: یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو، توسعه اتصال الکتریکی با کشورهای همسایه است؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون این اتصال با کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و عراق برقرار است و در برنامه توسعه‌ای، اتصال با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز دنبال می‌شود.

وزیر نیرو همچنین از نهایی شدن مطالعات برای آغاز اتصال الکتریکی ایران و قطر خبر داد و گفت:  بزودی اتصال الکتریکی کشور ایران با قطر اجرایی خواهد شد؛ این همکاری‌ها می‌تواند علاوه بر منافع اقتصادی، به تقویت روابط منطقه‌ای نیز کمک کند.

علی‌آبادی گفت: ۱۰ ماه بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده را سپری کردیم طبیعی است با توجه به فصل گرما مدیریت بار صورت خواهد گرفت.

او گفت: اکیدا بدمصرف‌ها را نصیحت و با آنها برخورد خواهیم کرد و اگر همکاری نکنند برق آنها را قطع خواهیم کرد.

وزیر نیرو در پایان با اشاره به آسیب‌های جنگ خاطرنشان کرد: حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت صنایع تحت تأثیر قرار گرفت، این ظرفیت‌ها در دست ترمیم است و مقداری از آن به مدار برگشته است. همچنین بخش‌هایی از شبکه توزیع، دکل‌های برق، پست‌ها، ترانسفورماتورها و نیروگاه‌های فولاد مبارکه، فجر و بندرعباس نیز آسیب‌هایی را متحمل شدند. با وجود این خسارت‌ها، تاکنون شرایط به‌خوبی مدیریت شده و بدون اعمال محدودیت گسترده از این شرایط عبور کرده‌ایم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، نیروگاه حرارتی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ادعاهای وزارت نیرو باید راستی آزمایی شوند
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Iran (Islamic Republic of)
حمدان مقدم
۱۴:۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سلام.برق کلانشهر اهواز را بررسی کنید،خیلی از همشهریان بدلیل نوسانات برقی،لوازم خانگی آنها و به خصوص کولرهای گازی در معرض خطر است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
از ما میزنند میدن به قطر بعد میگن صرفه جویی کنید وگرنه جریمه میشین اینهم اداره کردن برق کشور
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