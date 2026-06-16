رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با حضور در رختکن تیم ملی کشورمان از عملکرد و روحیه مثال‌زدنی یوز‌های ایرانی تقدیر کرد و گفت: تیم ایران پیام بزرگی به جهان فرستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جیانی اینفانتینو امروز (سه‌شنبه) پس از تساوی ۲ بر ۲ ایران برابر نیوزیلند در جام‌جهانی ۲۰۲۶ با حضور در رختکن تیم ملی فوتبال ایران از عملکرد و حضور این تیم تقدیر و تشکر کرد. او در سخنانی با اشاره به اینکه می‌داند تیم ملی ایران با چه شرایطی به این مسابقات رسیده، تاکید کرد: بازی سختی را شاهد بودیم و با کمی شانس بیشتر می‌توانستید برنده از زمین بازی خارج شوید. شما به خانواده، دوستان، مردم دنیا و جهان نشان دادید در جام‌جهانی هستید و این جا حضور دارید.

وی ادامه داد: در دو بازی دیگری که دارید، باعث افتخار خواهید بود و این را به مردم جهان نشان خواهید داد. احساسات زیادی وجود دارد و من این را درک می‌کنم، شما پیام بزرگی را به تمام مردم دنیا فرستادید. در این بازی همه استادیوم را پشت خود داشتید و این همبستگی قابل تقدیر است. این اول جام‌جهانی است، شما در حال نوشتن تاریخ هستید. همه دنیا شما را نگاه می‌کنند و این مسیر را با قلبی که دارید ادامه بدهید، برای خودتان، مردم و ملت ایران بازی کنید. مردم دنیا عاشق شما شدند و نشان دادید از همه چیز قوی‌تر هستید.

در ادامه امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه ایران مظلوم‌ترین تیم جام‌جهانی است گفت: می‌دانم برای حضور ما در این مسابقات فیفا تلاش زیادی کرد اما از نگاه انسانی و فنی، در شرایط بد و در بی عدالتی به اینجا رسیدیم. رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر داخلی و مدیر رسانه ما حضور ندارند. در حق تیم ایران ظلم شده، با توجه به اختلاف ساعتی که بین ایران و اینجا وجود دارد ما باید ۲ هفته زودتر می‌آمدیم اما این فرصت را از ما گرفتند.

وی گفت: حتی بعد از بازی فرصت ریکاوری نداریم و باید به مکزیک برگردیم. این شرایط ما را سخت می‌کند. بازیکنان ما با قلب‌شان بازی کردند. همه دیدند که این بازی یکی از بهترین دیدارهای مرحله گروهی بود. این دیدار، نمایشی از اتحاد و نگرش‌های مختلف مردم ایران بود و امیدواریم فیفا با قدرت بیشتری عمل کند تا به تیم دیگری این گونه ظلم نشود.

قلعه‌نویی تصریح کرد: فوتبال فضایی برای زیبایی و انسانیت است اما میزبان با رفتار خود این زیبایی‌ها را از ما گرفت. از توجهی که به فوتبال ایران داشتید از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم دوباره شما را در کنار خود ببینیم.

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برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، جیانی اینفانتینو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
عزیزان من باعث افتخارید ان شا الله همیشه بدرخشید
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
درود بر مسئولین و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
سفیران شایسته ای هستید !
۱
۵
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