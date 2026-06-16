باشگاه خبرنگاران جوان - پس از آنکه ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، نتوانست همراه با آبی‌پوشان نتایج مطلوبی کسب کند و این تیم با وجود حمایت‌ها و پشتیبانی‌های گسترده علی تاجرنیا و دیگر اعضای هیات مدیره استقلال در طول فصل، برابر الحسین اردن شکست خورد و از لیگ قهرمانان آسیا سطح دو کنار رفت، دوران حضور وی روی نیمکت استقلال به پایان رسید.

پس از جدایی ساپینتو، مدیران استقلال برای ادامه فصل تصمیم گرفتند هدایت آبی‌پوشان را به سهراب بختیاری‌زاده بسپارند.

وی در آخرین بازی موفق شد استقلال را مقابل فجرسپاسی به پیروزی برساند و این تیم را در مسیر صدرنشینی قرار دهد تا آبی‌ها به عنوان یکی از نمایندگان ایران به لیگ نخبگان آسیا معرفی شوند.

با آغاز جنگ تحمیلی و حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به خاک کشور عزیزمان ایران، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با تعطیلی مواجه شد.

اگرچه در ابتدا اعلام شده بود مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های ایران پس از پایان جام جهانی از سر گرفته خواهد شد، اما با توجه به معرفی نمایندگان ایران برای حضور در لیگ نخبگان آسیا، به نظر می‌رسد پرونده فصل جاری بسته شده و همه چیز برای آغاز فصل آینده از نو برنامه‌ریزی شود.

با اعلام باشگاه استقلال و با نظر کمیته فنی و هیئت‌مدیره، سهراب بختیاری‌زاده در فصل آینده نیز به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این تصمیم پس از بررسی‌های گسترده کمیته فنی و ارزیابی گزینه‌های متعدد داخلی و خارجی، در چند مرحله و طی چندین جلسه تخصصی با حضور اعضای کمیته فنی، هیئت‌مدیره و مشاوران اتخاذ شد و در نهایت جمع‌بندی مجموعه مدیریتی و فنی باشگاه بر تداوم همکاری با سهراب بختیاری‌زاده قرار گرفت.

بختیاری‌زاده در هفته‌های پایانی فصل گذشته هدایت استقلال را بر عهده گرفت و در ادامه مسیر آبی‌پوشان ضمن رسیدن به صدر جدول رقابت‌ها، موفق شدند سهمیه حضور در لیگ نخبگان آسیا را نیز کسب کنند. بر همین اساس و در راستای حفظ ثبات فنی و تداوم برنامه‌های تیم، باشگاه استقلال تصمیم گرفت همکاری خود با سهراب بختیاری‌زاده را ادامه دهد.