باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه سادات حسینی- فرود بهرآسمانی جانشین ستاد توسعه وبازسازی عتبات عالیات استان کرمان با اشاره به برنامه‌های ستاد کرمان در عتبات عالیات، گفت: از چند سال قبل طرح لاغرسازی ستون‌های حرم امام حسین توسط کرمانی‌ها انجام شد و اکنون سومین گنبد حرم امام حسین در کرمان ساخته شده که ساخت آن توسط وزارت دفاع انجام شده و در کربلا تحویل داده‌شد والبته هنوز شرایط نصب فراهم نشده است.

وی بیان کرد: کارطلاکاری خشت‌های گنبد در تربت خانه کرمان نیز انجام شد و کارگاه را در ادامه منتقل کردیم به عراق و اکنون حدود ۸ هزار و ۲۰ خشت طلابرای گنبد ساخته شده است.

بهرآسمانی تصریح کرد: با اتمام طلاکاری گنبد نصب می‌شود، گنبد تل زینبیه با اتمام کاشی کاری باید نصب شود.

وی گفت: گنبد امام حسین با مدل پیچ مهره‌ای و وزن ۳۰۰ تن آماده شد خشت‌ها از مس تهیه‌شده و روکش طلا دارد ۸۰ درصد کار انجام‌شده است وآقای مهاجری رییس ستاد خودشان اجرای کار را برعهده دارد.

وی افزود: در عراق پروژه‌های دیگری نیز داریم اکنون کار در سامرا نیز ۵۳ درصد کار انجام شده است در کاظمین نیز یکی از مناره‌ها به سمت گنبد خواب داشت که توسط ستاد کرمان ساخته ومستحکم شد.

بهرآسمانی تصریح کرد: مهندسی ساخت کار مناره حرم کاظمین با استان کرمان و هزینه‌ها با عراق بود.

وی بیان کرد: ما ۷۷ درصد کاری که در کربلا در دست داشتیم تحویل دادیم.

وی گفت: ما فعالیت‌های ستاد عتبات کرمان را مدیون شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم که با حمایت‌های ایشان ستاد توسعه وبازسازی عتبات شکل گرفت.

سیدعلی صابری رییس ستاد شهرستان هاو مشارکت‌های مرذم ستاد نیز دراین نشست گفت: ستاد باسازی عتبات کرمان به شکل هیات امنایی اداره می‌شود و اعضایی، چون استاندار، فرماندار و فرمانده سپاه در آن حضور دارند.

وی به تشکیل کانون ۲۲ نفره بازسازی عتبات درقالب مشارکت‌های مردمی اشاره کرد و افزود: اکنون ۱ هزار و ۱۵۲ کانون در استان تشکیل شده که در اولین دوشنبه هرماه شمسی مبالغ کمک مردمی به ستاد هدیه می‌کنندکه ماهانه ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان این کانون‌ها مجموعا به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آورده دارند.

وی افزود: پویشی تحت عنوان کاشی‌های حرم را تعریف کردیم که این کاشی‌ها ابتدا با قیمت ۳۰۰ هزار تومان دراصفهان ساخته می‌شد و هر کاشی با اسم و فامیل افراد پشت نویسی شده است.

وی بیان کرد: اهدا فلزات گران بها توسط خانم ها، هبه محصولات کشاورزی و وقف درخت هم جز مشارکت‌های مردمی است که انجام می‌شود.

وی بیان کرد: ستاد بازسازی جنوب استان نیز منفک شد که با عضویت ۸ شهرستان جنوبی در جیرفت فعالیت میکند.

صابری اظهار کرد: ۷۲ میلیاردتومان سهمیه استان کرمان است که توسط ستاد کل تعریف شده که باید سالانه جذب شود.

وی تاکید کرد:بحث خاطرات نذر مردمی مستند و ثبت و ضبط می‌شود که‌در آینده چاپ ومنتشر می‌شود.

وی گفت: امسال در دهه اول محرم جذب خادم خبرنگار داریم.

وی تصریح کرد: در برنامه‌های مختلف ستادعتبات نقش بانوان مهم است از مجموع کانون‌های مردمی ۸۵ درصد کانون‌ها را بانوان تشکیل دادند.

صابری گفت: سال ۱۴۰۴ برای داوطلب کار ۵۹۷ نیروی کارگر به شکل ماهانه به عتبات اعزام کردیم این غیر از افرادی هستند که درقالب قرارداد‌های چندماهه مشغول کار هستند.