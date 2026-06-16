باشگاه خبرنگاران جوان- سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) روز سهشنبه ۲۶ خردادماه در نشست شورای اداری استان و با حضور استاندار کرمان، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نماینده ولیفقیه در استان، رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به بهرهبرداری رسید.
این سامانه بهعنوان بستری مستقیم برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی طراحی شده و با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، کاهش بروکراسی اداری و افزایش رضایتمندی عمومی فعالیت خواهد کرد.
محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: شهروندان و اربابرجوع در مراجعه به دستگاههای اجرایی میتوانند شکایات و مسائل خود را از طریق سامانه فواد ۱۲۸ ثبت کنند تا موضوع بهصورت فوری بررسی شود.
دستگاههای اجرایی موظف هستند در مدت زمانی کمتر از سه ساعت نسبت به موضوعات ثبتشده اعلام نظر کرده و نتیجه بررسی را به شهروندان ارائه دهند.
منبع:استانداری