باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۸ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در دو بازه زمانی انجام شد و ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و درمجموع ۵۳ درصد متقاضیان زن و ۴۷ درصد مرد هستند.

آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

متقاضیان آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس سمپاد به سوالات دو دفترچه استعداد تحلیلی، هوش و خلاقیت و سرعت و دقت در مجموع در ۱۰۰ دقیقه و متقاضیان آزمون ورودی پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد دورۀ دوم متوسطه به سوالات دو دفترچه استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی در ۱۲۵ دقیقه پاسخ خواهند داد.

فرایند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درب‌های ورود به جلسه امتحان در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا همۀ دانش آموزان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزۀ امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و دانش آموزان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل شناسنامه و ارائه آن الزامی است.

آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای دانش آموزان از وزارت آموزش و پرورش، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت کنندگان در آزمون وجود دارد، ضروری است موارد مغایرت را از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود پیگیری کنند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت آزمون (اولویت‌های انتخابی برای پایه هفتم) (سهمیه ایثارگران و اولویت‌های انتخابی برای پایه دهم) وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۲۹ خرداد، منحصراً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی سازمان سنجش قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

درصورتی که متقاضیان نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستند، ضرورت دارد در روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بر اساس آدرس درج شده در جدول شماره ۲ (مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش) به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با دانش آموز رفتار خواهد شد.

چنانچه متقاضیان درخصوص بند معلولیت و شدت معلولِیت، خواستار اعمال آن هستند، لازم است گواهی معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و آن را تحویل واحد رفع نقص کنند تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

چنانچه عکس روی کارت دانش آموز دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا عکس اشتباه است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و شناسنامه، مطابق مکان، ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کند و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.

دانش آموزان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی تارنمای این سازمان قرار دارد، بطور دقیق مطالعه نمایند.