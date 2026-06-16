عابدینی گفت: دشمن در جنگ رمضان با بمب سنگرشکن ساختمان شیشه‌ای را مورد هدف قرار داد، که طی آن بخش‌هایی از ستون‌ ساختمان شیشه‌ای فروریخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» درباره وضعیت ساختمان شیشه‌ای گفت: ساختمان شیشه‌ای دو مرتبه مورد هجوم دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفت. یک مرتبه ۲۶ خرداد سال گذشته بود، که موشک اصابت کرد و مهندسین و کارشناسان راجع به میزان خسارت آن ارزیابی‌هایی داشته‌اند و امکان بازسازی آن وجود داشت. اما در مرحله دوم که اصابت به ساختمان شیشه‌ای اعلام نشد و نخواستیم رسانه‌ای کنیم، دشمن از بمب سنگرشکن در جنگ رمضان استفاده کرده بود، که طی آن بخش‌هایی از ستون‌ ساختمان شیشه‌ای فروریخت. یعنی شاید سه چهار ستون از ساختمان فروریخت. 

معاون سیاسی رسانه ملی ادامه داد: کینه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به حدی بود که استودیویی که یکبار بمباران شده بود و عملاً همه چیز آن از بین رفته بود، مجدد و با شدت بیشتر مورد اصابت دشمن قرار گرفت. شاید آن‌ها گمان می‌کردند می‌توانند با اینکار فشار روحی روانی بر نیروها وارد کنند. در کل، اینکه ساختمان شیشه‌ای مجدد بازسازی بشود یا نه، دکتر جبلی، رئیس رسانه ملی طی جلسات مستمر دنبال می‌کنند، تا زمینه بررسی اینکار مهیا شود. بنابراین، اگر امکان بازسازی بود، بازسازی شود و اگر شرایط از لحاظ معماری و سازه‌ای اقتضاء نکرد، تدابیر دیگری اندیشیده شده است.

برچسب ها: جنایات آمریکا ، جنگ رمضان ، ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما
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