خانواده ۷ شهید ارتش در مراسمی با حضور فرمانده کل ارتش به دلیل لیاقت و شایستگی، نشان فداکاری دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در مراسمی که به مناسبت ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری از سوی رهبری شهید به پاسداشت ۱۱۸۴ دانشجو و دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی(ع) با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش و حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، تعدادی از خانواده‌های شهدا مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم خانواده‌های شهیدان سپهبد عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ رضا جعفرزاده معاون هماهنگ کننده قرارگاه غرب، مسعود زارع جعفری فرمانده دانشکده پدافند هوایی اصفهان، سرتیپ دوم خلبان غلامعلی طهماسبی فرمانده پایگاه هوانیروز، سرتیپ دوم علی حسین محمدی فرمانده تیپ ۷۱، سرهنگ سید سعید موسوی فرمانده مخابرات یگان خدمات مراتو، سرهنگ دوم ایوب حسنوند فرمانده گردان تیپ ۲۲۸ و سرگرد اسماعیل محمدوند فرمانده آتشبار گروه ۴۴ به دلیل لیاقت و شایستگی توسط فرمانده کل ارتش «نشان فداکاری» دریافت کردند.

برچسب ها: شهدای ارتش ، ارتش ایران ، نشان فداکاری
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