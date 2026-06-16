باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به هزینه ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی گفت: قیمت ساخت این پروژه‌ها بر اساس یک قیمت پایه تعیین می‌شود و شاخص‌های تعدیلی نیز برای پروژه‌هایی که مشمول آن باشند، به این قیمت اضافه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط روز بازار، رقم پایه ساخت برای برخی پروژه‌ها حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ البته این ارقام بسته به شرایط هر پروژه متفاوت است.

فرهادزاده ادامه داد: برخی پروژه‌ها ممکن است در ابتدای فرآیند ساخت باشند و با منابعی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به صورت انبوه‌سازی اجرا شوند، بنابراین قیمت نهایی باید بر اساس شرایط روز، مصالح، هزینه‌های اجرایی و سایر مؤلفه‌ها محاسبه شود.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: مواردی مانند محوطه‌سازی، احداث حیاط، آسانسور، تجهیزات ساختمان، همچنین هزینه‌هایی مانند بیمه و مالیات از جمله عواملی هستند که بر قیمت نهایی ساخت تأثیر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه پروژه‌های مسکن حمایتی در استان‌های مختلف با شرایط متفاوتی اجرا می‌شوند، گفت: عواملی مانند میزان فضای مفید و مشاع، تعداد طبقات، نوع ساختمان و میزان مشاعات باعث می‌شود هزینه ساخت پروژه‌ها اختلاف قابل توجهی داشته باشد؛ به‌طوری که در برخی پروژه‌ها مجموع فضای مفید و مشاع ممکن است حدود ۸۰ تا ۹۰ متر باشد و در برخی دیگر به بیش از ۲۰۰ متر برسد.

فرهادزاده خاطرنشان کرد: همین تفاوت‌ها و همچنین شرایط جغرافیایی و هزینه تأمین مصالح باعث می‌شود نتوان یک عدد ثابت برای همه پروژه‌ها اعلام کرد. به عنوان نمونه، در مناطقی مانند چابهار به دلیل فاصله حمل مصالح که ممکن است تا حدود ۱۵۰۰ کیلومتر باشد، هزینه انتقال مصالح می‌تواند به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و حتی نسبت به برخی شهرها دو برابر شود.

وی تأکید کرد: به دلیل تنوع بالای پروژه‌ها از نظر مصالح، مساحت، شرایط اجرایی، امکانات و موقعیت جغرافیایی، هزینه ساخت دامنه وسیعی دارد و نمی‌توان یک رقم مشخص و یکسان را برای همه پروژه‌های مسکن حمایتی اعلام کرد.