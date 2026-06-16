فرمانده انتظامی استان یزدگفت: فردی که در یزد اقدام به زمین خواری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال کرده بود دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزدگفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیر قانونی اراضی دولتی توسط فردی در شهر یزد به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی و با اخذ مجوز قضائی، متهم را که اقدام به تصرف هزار متر مربع از اراضی دولتی کرده بود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با اقدام ماموران، ملک متعلق به دولت که کارشناسان ارزش آن را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند رفع تصرف شد و متهم پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار نگهبان افزود: شهروندان قبل از خرید ملک؛ حتما اصالت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند و هرگونه مواردی در خصوص رفع تصرف و زمین خواری را به اطلاع پلیس برسانند.

منبع؛ روابط عمومی نیروی انتظامی یزد

برچسب ها: زمین خواری ، تصرف زمین ، اراضی ملی ، نیروس انتظامی ، استان یزد
خبرهای مرتبط
کشف ۷۰ میلیارد ریال زمین خواری در بوشهر
رفع تصرف از اراضی ملی در میامی
رفع تصرف ۱۴ هکتار از اراضی دولتی در شهر‌های گشت و جالق
شناسایی تخریب کنندگان اراضی ملی در مریوان
پایان زمین خواری ۱۲۰۰ میلیارد ریالی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف زمین خواری میلیاردی در یزد
آخرین اخبار
کشف زمین خواری میلیاردی در یزد