باشگاه خبرنگاران جوان -سردار سید تیمور حسینی در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که امروز (۲۶ خرداد) در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: جلسات متعددی با دستگاه قضایی و مسئولان عالی قضایی درباره آموزش جلوگیری از تصادفات دام و احشام برگزار کرده‌ایم و دستورالعمل برای شناسایی اقدامات انجام شد. همچنین طرح‌های پژوهشی پلیس به منظور رفتارشناسی رانندگان برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر انجام داده‌ایم.

او درباره ضبط گواهینامه‌های رانندگی توضیح داد: رانندگانی که ۵۲۰۰ نمره منفی داشتند، گواهینامه رانندگی آنها در سال گذشته ضبط شد. همچنین تعاملاتی با دستگاه قضایی درباره توقیف و ضبط گواهینامه رانندگان دارای سرعت‌های بحرانی و برخورد با رانندگانی که دو تخلف همزمان را داشته‌اند، انجام داده‌ایم.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان محیط‌زیست توضیح داد: این تفاهم‌نامه درباره مدیریت سرعت در محدوده‌های تردد گونه‌های حیات‌وحش و اقدامات مشترک فرهنگی و آموزشی، همچنین پیگیری و نصب سامانه‌های سرعت در این محدوده‌ها بود. همچنین به منظور ارتقای ایمنی تردد دام و احشام در استان‌های جنوبی مانند سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و خراسان‌جنوبی که بیشترین گزارش تصادفات شدید با دام‌های سنگین را دارند، در نظر گرفته‌ایم.

او ادامه داد: همچنین طرح مشترک با وزارت جهاد کشاورزی در موارد روستایی و انجام اقدام‌های مهندسی و محدودکننده تردد دام در مسیرهای جاده‌ای هم در کانون توجه قرار گرفت. همکاری گسترده در پوشش ترافیکی و ایمنی کوچ عشایر در استان‌های عشایرخیز از اقدامات انجام‌ شده است.

حسینی درباره تاثیر مثبت اقدامات انجام شده گفت: کاهش ۲۲ درصدی تصادفات با احشام در هرمزگان از نتایج اقدامات انجام شده است.همچنین نصب GPS روی برخی شترها در خراسان جنوبی، اقدامات ایمنی در حوزه راه، آموزش حضوری و میدانی به ساربان شترها و اقدامات کشاورزی را انجام داده‌ایم.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره کاهش حوادث ترافیکی توضیح داد: کاهش تصادفات در ۶ ماهه دوم سال گذشته را تجربه کردیم، امیدوارم این موضوع تداوم داشته باشد. تبادل داده و دسترسی به سوابق درمانی و پزشکی رانندگان و متقاضیان گواهینامه می‌تواند کمک بسیاری به پلیس کند.

حسینی گفت: علیرغم شرایط خاص و افزایش نزدیک به ۷ درصدی جانباختگان در برخی مقاطع، خوشبختانه با حمایت‌های انجام شده و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، شتاب افزایش تلفات را مهار کردیم. چهار ماه پایانی سال، آمار تلفات روند کاهشی به خود گرفت و شرایط مطلوب‌تری حاکم شد، به‌ نحوی که در مجموع سال، تعداد جانباختگان با سال پیش از آن برابری کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره طرح نوروزی گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی، شاهد کاهش ۷.۵ درصدی جانباختگان در نوروز نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

وی درباره کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان گفت: امیدواریم، سال ۱۴۰۵ با اجرای تمامی اقدامات پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه در حوزه اصلاح رفتار رانندگان و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، شاهد کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای باشیم.

حسینی درباره نرخ جرائم رانندگی تصریح کرد: دو سه سال از آخرین تغییر در نرخ جرایم می‌گذرد؛ به‌روزرسانی مبالغ جریمه‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار دارد، این در حالی است که معتقدیم انجام اقدامات فرهنگی و اصلاحی نسبت به افزایش نرخ جریمه در راستای تغییر رفتار رانندگان موثرتر است.

وی گفت: کنترل مستمر تخلفات و نظارت بر رفتار رانندگان، از اولویت‌های اصلی پلیس راهور در سال جاری است.

حسینی با بیان اینکه نظام رتبه‌بندی ایمنی خودروها با جدیت پیگیری شود، تصریح کرد: موضوع ایمنی خودرو، به‌ویژه در حوزه مقاومت بدنه، سال‌ها به دلیل نبود ابزار سنجش دقیق با چالش مواجه بود، این روزها با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان ارزیابی جدی‌تر فراهم است.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره نقش شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: در این شورا به عنوان یک مرجع قانونگذاری مؤثر، مسئله ایمنی خودرو باید به عنوان یک تکلیف قانونی از سوی این شورا ابلاغ شود تا الزامات لازم برای خودروسازان ایجاد شود.

او اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه‌های مرتبط معتقدند اجرای نظام رتبه‌بندی خودروها را نباید به تعویق انداخت. امروز، امکان سنجش دقیق فراهم شده، باید هرچه سریع‌تر این نظام را به شکل کامل اجرایی کنیم.

منبع: ایسنا