روادید مهدی ترابی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پس از یک بار ورود به آمریکا منقضی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که برای بازیکنان تیم ملی برای سفر به آمریکا روادید «چند بار ورود» صادر شده است اما ویزای مهدی ترابی تنها برای یک بار ورود اعتبار داشت و پس از سفر تیم ملی به لس آنجلس جهت دیدار برابر نیوزیلند و پایان این بازی، اکنون ویزای این بازیکن منقضی شده است.
فدراسیون فوتبال ایران برای اخذ مجدد ویزای ترابی اقدام کرده تا این بازیکن بتواند در دیدارهای آتی تیم ملی را همراهی کند.
دردسر دوباره برای طارمی و الهویی
کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار مقابل نیوزیلند در حال بازگشت به تیخوانا است، اما روند خروج دو عضو مهم تیم ملی از فرودگاه لسآنجلس مانند پرواز رفت با تأخیر و مشکلاتی همراه شد.
همانگونه که در سفر رفت تیم ملی به لسآنجلس برخی موانع و سختگیریها وجود داشت و مهدی طارمی کاپیتان تیم و سعید الهویی، مربی تیم ملی با دردسرهای فراوان وارد آمریکا شدند در مسیر بازگشت نیز فرآیند خروج طارمی و الهویی با تأخیر غیر موجه در گیت خروجی فرودگاه مواجه شد که این موضوع موجب تأخیر در پرواز کاروان تیم ملی به مقصد تیخوانا شده است.
در حال حاضر تمامی اعضای تیم ملی در هواپیما حضور دارند، اما مهدی طارمی و سعید الهویی همچنان در مراحل نهایی خروج از فرودگاه قرار دارند و تلاشها برای رفع این مشکل ادامه دارد.
منبع: بخش رسانهای تیم ملی