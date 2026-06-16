روادید مهدی ترابی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پس از یک بار ورود به آمریکا منقضی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که برای بازیکنان تیم ملی برای سفر به آمریکا روادید «چند بار ورود» صادر شده است اما ویزای مهدی ترابی تنها برای یک بار ورود اعتبار داشت و پس از سفر تیم ملی به لس آنجلس جهت دیدار برابر نیوزیلند و پایان این بازی، اکنون ویزای این بازیکن منقضی شده است.

فدراسیون فوتبال ایران برای اخذ مجدد ویزای ترابی اقدام کرده تا این بازیکن بتواند در دیدارهای آتی تیم ملی را همراهی کند.

دردسر دوباره برای طارمی و الهویی 

کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار مقابل نیوزیلند در حال بازگشت به تیخوانا است، اما روند خروج دو عضو مهم تیم ملی از فرودگاه لس‌آنجلس مانند پرواز رفت با تأخیر و مشکلاتی همراه شد.

همان‌گونه که در سفر رفت تیم ملی به لس‌آنجلس برخی موانع و سخت‌گیری‌ها وجود داشت و مهدی طارمی کاپیتان تیم و سعید الهویی، مربی تیم ملی با دردسر‌های فراوان وارد آمریکا شدند در مسیر بازگشت نیز فرآیند خروج طارمی و الهویی با تأخیر غیر موجه در گیت خروجی فرودگاه مواجه شد که این موضوع موجب تأخیر در پرواز کاروان تیم ملی به مقصد تیخوانا شده است.

در حال حاضر تمامی اعضای تیم ملی در هواپیما حضور دارند، اما مهدی طارمی و سعید الهویی همچنان در مراحل نهایی خروج از فرودگاه قرار دارند و تلاش‌ها برای رفع این مشکل ادامه دارد.

منبع: بخش رسانه‌ای تیم ملی

برچسب ها: مهدی طارمی ، مهدی ترابی ، سعید الهویی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
جانباز و فرزند سردار شهید
۱۶:۰۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
آقای طارمی امیدوارم شما واسه خوشحالی امت تمام تلاش خودتان را بکنید و موفق شوید ، ملت انتظاری ازتون ندارند ، راستی مگر نباید حاج صفی کاپیتان تیمتون باشد ؟ چطور تو بودی ؟ او همه جوره مستحقتر از تو بود
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
قلعه نوعی چرا ازجوانان درحمله استفاده نکرد بخصوص قاعدی حسین زاده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
از همین الان بازیهارا تحریم بکنند آبرومندانه هست
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۱:۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
شیطان یعنی این!
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ترابی که مهم نیست نباشه اما طارمی مهمه
۱۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
این همون دشمنی که حد و مرز ندارد و اعتمادی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
امثال تو نباید باشند. وطن فروش خائن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تک تک بچه ها برای ایرانیان ارزش مند هست حتی کسیکه اصلا میدان نخواهد رفت
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