گروهی متشکل از ۱۷ کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک از یادداشت تفاهم اعلام‌شده بین ایالات متحده و ایران استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گروهی متشکل از ۱۷ کشور روز دوشنبه از یادداشت تفاهم اعلام‌شده بین ایالات متحده و ایران استقبال کردند و آن را فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و حمایت از اقتصاد جهانی توصیف کردند.

در بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا آمده است: «این لحظه فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد جهانی است.» این بیانیه بعداً توسط ۱۳ کشور دیگر امضا شد. این کشور‌ها به آمریکا، ایران و میانجی‌گران از جمله پاکستان و قطر برای آنچه یک پیشرفت دیپلماتیک خواندند، تبریک گفتند. رهبران این کشور‌ها تأکید کردند که مذاکرات دقیق باید به پایان رسیده و توافق «به سرعت و به طور جامع» اجرا شود و افزودند که برای حمایت از این روند آماده هستند.

آنها همچنین خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و بازگرداندن «آزادی دریانوردی بی‌قید و شرط و بدون مانع» شدند. دیگر امضاکنندگان این بیانیه عبارتند از ژاپن، کانادا، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوری دومینیکن، استونی، فنلاند، یونان، لتونی، لهستان و پرتغال. رهبران این کشور‌ها گفتند که متعهد به مشارکت در این تلاش، از جمله از طریق «یک مأموریت کاملاً دفاعی و مستقل» با هدف اطمینان به کشتیرانی تجاری و انجام عملیات پاک‌سازی مین، مطابق با الزامات قانون اساسی خود هستند.

این بیانیه ابراز آمادگی کرد که با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دستیابی به آن هدف همکاری کند. رهبران همچنین گفتند که در پاسخ به «گام‌های واضح و قابل تأیید» ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود، آماده لغو تحریم‌های مربوطه هستند. آنها متعهد شدند که با ایالات متحده، ایران و شرکای منطقه‌ای برای حفظ شتاب و دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک بلندمدت همکاری کنند. این بیانیه همچنین حمایت خود را از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تکرار کرد و بر اهمیت یک آتش‌بس قوی تأکید نمود. تنش‌های منطقه‌ای از اواخر فوریه تشدید شده است. واشنگتن و تهران در ۸ آوریل از طریق میانجی‌گری پاکستان به آتش‌بس موقتی دست یافتند. انتظار می‌رود این توافق به طور رسمی در ۱۹ ژوئیه در سوئیس امضا شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۴۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز جزو آبهای سرزمینی ما است و به بیگانگان هیچ ربطی ندارد، مگر ما در سواحل دریایی آنها دخالت می کنیم؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
باید هم استقبال کنند، چون تازه داشتند طعم تحریم را می چشیدند.
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