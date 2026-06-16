باشگاه خبرنگاران جوان - تاکر کارلسون، مجری مطرح آمریکایی گفت: کاملا روشن است که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی ظهور خواهد کرد، چگونه میتواند غیر از این باشد؟ زیرا عملا کنترل یکی از مهمترین نقاط جغرافیایی کره زمین را در اختیار دارد.
تریتا پارسی، متخصص روابط ایران آمریکا هم گفت: این نظام یک دیکتاتوری مانند صدام، قذافی یا نظامهای اسد در سوریه، لیبی و عراق نیست، این یک نظام عجیب است، عناصر دموکراتیک دارد که به طور خاص طراحی شده تا بتواند از یک ضدانقلاب جان سالم به در ببرد زیرا خود یک نظام انقلابی بود.