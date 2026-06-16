رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از افتتاح نمادین یک واحد گلخانه تولید فلفل دلمه‌ای در این استان همزمان با بهره‌برداری از طرح‌های کشاورزی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت‌حقیقی گفت: در مراسمی ملی که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور وبیناری مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، طرح‌های بخش کشاورزی سراسر کشور به‌صورت همزمان به بهره‌برداری رسید که در این میان، از بین ۲۲ طرح گلخانه‌ای یک واحد گلخانه تولید فلفل دلمه‌ای در استان فارس به‌طور نمادین و میدانی افتتاح شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: این پروژه گلخانه‌ای که در زمینی به مساحت ۱۶ هزار و ۵۳۱.۲ مترمربع احداث شده است، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کلنگ‌زنی شد و با تلاش متخصصان در سال جاری به بهره‌برداری رسید.

او عنوان کرد: این واحد تولیدی علاوه بر توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان، زمینه اشتغال مستقیم ۱۶ نفر را فراهم کرده است.

بهجت‌حقیقی در حاشیه این افتتاحیه ضمن تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خرد، اظهار کرد: ایجاد زنجیره کامل تولید یکی از اولویت‌های اصلی ماست. تولیدکنندگان باید با تغییر نگاه از بازار‌های داخلی به سوی بازار‌های بین‌المللی و صادرات محصولات کشاورزی، سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس رمز موفقیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی را، به‌روز بودن و بهره‌گیری هوشمندانه از پیشرفت‌های فناورانه و علمی دنیا دانست و افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تسهیل فرآیند‌ها و ارائه مشاوره‌های فنی، متعهد به پشتیبانی از کشاورزان و تولیدکنندگان پیشرویی است که با رویکرد دانش‌بنیان، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و شکوفایی اقتصادی استان را هموار می‌کنند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: گلخانه ، فلفل دلمه ، افتتاح ، جهاد کشاورزی فارس
خبرهای مرتبط
بازگشت طراوت به ریه‌های سبز شیراز با تصفیه‌خانه نوین محلی
۱۹ محصول بانوان روستایی فارس دارای نشان «سیب سلامت»
وقتی همت در خاک فارس جوانه می‌زند؛ ارمغان ۷۰ طرح عمرانی برای بخش کشاورزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
انهدام باند قاچاق خودرو‌های لوکس و جعل اسناد در ممسنی
صنایع فارس در مسیر هوشمندسازی با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی/اجرای ۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری
حادثه لامرد یکی از جلوه‌های مظلومیت ملت ایران است
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
مشکلات بازگشت ارز صادرات کنسرو روی میز سازمان بازرسی
سوداگران مرگ در فارس زمین گیر شدند؛ از جاسازی در باتری تا خانه‌های انبار شده از تریاک
رشد ۲۷۳ درصدی استرداد مالیات عملکرد در فارس
حرم شاهچراغ سوگوار در عزای ماه محرم + فیلم و تصاویر
آخرین اخبار
حرم شاهچراغ سوگوار در عزای ماه محرم + فیلم و تصاویر
سوداگران مرگ در فارس زمین گیر شدند؛ از جاسازی در باتری تا خانه‌های انبار شده از تریاک
مشکلات بازگشت ارز صادرات کنسرو روی میز سازمان بازرسی
صنایع فارس در مسیر هوشمندسازی با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی/اجرای ۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری
انهدام باند قاچاق خودرو‌های لوکس و جعل اسناد در ممسنی
رشد ۲۷۳ درصدی استرداد مالیات عملکرد در فارس
حادثه لامرد یکی از جلوه‌های مظلومیت ملت ایران است
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
۱۸۰۰ میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی لامرد سرمایه‌گذاری شد
دانشگاه‌ها باید پرچمدار جهاد تبیین باشند
پنجمین سال پویش نذر خون ورزش همگانی فارس در محرم
لزوم برنامه‌ریزی استانی برای مراسم تشییع «قائد شهید امت»