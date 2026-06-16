مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: حمل و خروج بدون مجوز گندم از این استان ممنوع است

باشگاه خبرنگاران جوان -ودود ایرانیان گفت: تلاش میکنیم همانند سالهای گذشته، فرآیند خرید تضمینی گندم با نظم، سرعت و دقت لازم انجام شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد صف و ازدحام در مراکز خرید، محصول کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن تحویل، حمل و در سیلوها و انبارهای استاندارد ذخیره شود.
او بیان کرد: در روزهای اخیر با حضور در مراکز خرید تضمینی گندم شهرستانهای بیلهسوار و پارسآباد، روند خرید، حمل و ذخیرهسازی محصول استراتژیک گندم به طور مرتب مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل بررسی وضعیت آمادگی مراکز خرید، نظارت بر فرآیند تحویل و خرید تضمینی گندم، کنترل شاخصهای کمی و کیفی محصول، ذخیرهسازی و روند حمل و انتقال گندم به مراکز نگهداری را از اولویتهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ذکر کرد.
ایرانیان ادامه داد: تمام تمهیدات و هماهنگیهای لازم برای خرید تضمینی محصول کشاورزان فراهم شده است و مراکز خرید با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به گندمکاران هستند.
او افزود: گندمکاران برای جلوگیری از بروز مشکل در فرآیند ثبت و پرداخت مطالبات، باید هنگام تحویل محصول، مدارک مورد نیاز شامل کپی کارت ملی، شماره حساب بانک کشاورزی و اطلاعات ثبتشده در سامانه پهنهبندی جهاد کشاورزی را به صورت کامل و بدون مغایرت ارائه کنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از مسئولان مراکز خرید خواست با دقت و سرعت بیشتر نسبت به تکمیل و ارسال اسناد مربوطه به بانک اقدام کنند تا فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
منبع: غله و خدمات بازرگانی اردبیل