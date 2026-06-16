دره شیرز یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین جلوه‌های طبیعی ایران است که در استان لرستان و در نزدیکی شهرستان کوهدشت قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش -  دره شیرز، ترکیبی کم‌نظیر از صخره‌های عظیم، دیواره‌های بلند، مسیرهای باریک و چشم‌اندازهای سبز است که در طول هزاران سال بر اثر فرسایش آب و باد شکل گرفته‌اند.

وقتی وارد دره شیرز می‌شوید، انگار پا به دنیایی دیگر گذاشته‌اید؛ جایی که سکوت طبیعت با صدای جریان آب و پرندگان در هم می‌آمیزد. دیواره‌های سنگی بلند در برخی نقاط آن‌قدر به هم نزدیک می‌شوند که تنها باریکه‌ای از آسمان بالای سر دیده می‌شود و همین موضوع، حس ماجراجویی و رمزآلود بودن این مکان را چند برابر می‌کند.

این دره علاوه بر زیبایی طبیعی، زیستگاه گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری نیز هست و در فصل بهار با رویش گل‌ها و سرسبزی خیره‌کننده‌اش، به یکی از محبوب‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی تبدیل می‌شود

دره شیرز نه فقط یک مقصد گردشگری، بلکه تجربه‌ای از مواجهه با قدرت و هنر طبیعت است؛ جایی که هر پیچ آن می‌تواند یک قاب بی‌نظیر برای عکاسی باشد.

اگر به دنبال مقصدی متفاوت، بکر و دور از هیاهوی شهری هستید، دره شیرز یکی از همان جاهایی است که باید حداقل یک‌بار در زندگی ببینید.

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برچسب ها: گردشگری ، لرستان
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