باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - دره شیرز، ترکیبی کم‌نظیر از صخره‌های عظیم، دیواره‌های بلند، مسیرهای باریک و چشم‌اندازهای سبز است که در طول هزاران سال بر اثر فرسایش آب و باد شکل گرفته‌اند.

وقتی وارد دره شیرز می‌شوید، انگار پا به دنیایی دیگر گذاشته‌اید؛ جایی که سکوت طبیعت با صدای جریان آب و پرندگان در هم می‌آمیزد. دیواره‌های سنگی بلند در برخی نقاط آن‌قدر به هم نزدیک می‌شوند که تنها باریکه‌ای از آسمان بالای سر دیده می‌شود و همین موضوع، حس ماجراجویی و رمزآلود بودن این مکان را چند برابر می‌کند.

این دره علاوه بر زیبایی طبیعی، زیستگاه گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری نیز هست و در فصل بهار با رویش گل‌ها و سرسبزی خیره‌کننده‌اش، به یکی از محبوب‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی تبدیل می‌شود

دره شیرز نه فقط یک مقصد گردشگری، بلکه تجربه‌ای از مواجهه با قدرت و هنر طبیعت است؛ جایی که هر پیچ آن می‌تواند یک قاب بی‌نظیر برای عکاسی باشد.

اگر به دنبال مقصدی متفاوت، بکر و دور از هیاهوی شهری هستید، دره شیرز یکی از همان جاهایی است که باید حداقل یک‌بار در زندگی ببینید.