معاون وزیر امور خارجه گفت: مسیر رهبر شهید را با همان صلابت و عقلانیت ادامه خواهیم داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در برنامه ایکس نوشت: محرم امسال را در حالی آغاز می‌کنیم که محرم‌های سال‌های گذشته برای ما یادآور لحظه‌هایی بود که در مجلس عزای حضرت اباعبدالله الحسین‌ علیه‌السلام، بیش از همیشه فرصت دیدار و دل سپردن به رهبر فرزانه‌ای فراهم می‌شد که نام سیدالشهداء را با صلابت ایمان، حکمت و تدبیر در روزهای سخت، و آرامش پدرانه در دل‌ها زنده می‌کرد.

وی افزود: امسال اما محرم، داغی دیگر بر دل دارد. چگونه می‌توان این روزها را گذراند و جای خالی امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را حس نکرد؟ چگونه می‌توان در عزای امام حسین علیه‌السلام نشست و یاد آن قامت استوار، آن نگاه نافذ، آن سکوت پرمعنا و آن حضور آرامی که دل‌ها را به صبر، عزت، مقاومت و عقلانیت می‌خواند، در جان زنده نشود؟

غریب آبادی خاطرنشان کرد: او رفت، اما راهی که گشود، زنده‌تر از همیشه باقی است؛ راه امام حسین (ع)، راه استقلال، راه عزت، راه ایستادگی در برابر ظلم و راه پاسداری از کرامت ملت. امروز در پرتو هدایت رهبر معظم انقلاب، این مسیر با همان ایمان، همان صلابت، همان عقلانیت و همان امانت‌داری ادامه دارد. جای خالی امام شهید سنگین است، اما پرچمی که او برافراشت هرگز بر زمین نخواهد ماند.

معاون وزیر خارجه همچنین نوشت: محرم امسال، اشک ما اشک دلتنگی است و عهدی تازه با امام حسین علیه‌السلام، با امام شهید، و با رهبری عزیز که امروز بار سنگین این امانت را با حکمت، شجاعت و تدبیر بر دوش گرفته است.