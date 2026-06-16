آیین امضای تفاهم نامه ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان با نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور "احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این آیین، تفاهمنامه همکاری در زمینه ارتقای ایمنی و کاهش حوادث کارگاههای ساختمانی به امضای " پروانه رضایی بختیاری" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و "امین مقومی" رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسید.
طرفین در این تفاهمنامه متعهد میشوند با تمرکز بر موضوعات «ایجاد بستر لازم برای استقرار سرپرست ایمنی در کارگاههای ساختمانی»، «تبادل اطلاعات و تقویت ضمانتهای اجرایی ایمنی»، «گسترش استفاده از تجهیزات حفاظتی و رعایت الزامات ایمنی در کارگاهها»، «حضور مجری دارای صلاحیت»، «فرهنگسازی و ارتقای مطالبه اجتماعی در زمینه ایمنی» و «تقویت تشکلها و ظرفیتهای بخش خصوصی در ایمنی ساخت و ساز» زمینه حفظ و صیانت از منابع انسانی و مادی حوزه صنعت ساختمان را تسهیل کنند.
همچنین در این جلسه، از سامانه ثبت وضعیت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد.
سامانه پایش و مدیریت ایمنی معادن زیرزمینی زغالسنگ، یک بستر هوشمند، یکپارچه و تحت وب است که با هدف ارتقای سطح ایمنی، کاهش حوادث، افزایش اثربخشی بازرسیها و فراهمسازی امکان تصمیمگیری دقیق برای نهادهای نظارتی و مدیریتی طراحی میشود.
این سامانه با گردآوری، ثبت، تحلیل و گزارشدهی دادههای مرتبط با وضعیت ایمنی معادن، امکان پایش مستمر و نظاممند فرآیندهای معدنکاری را برای مسئولان ایمنی معادن، بازرسان کار، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و شهرستانها و مدیران سیاستگذار فراهم میکند.
گفتنی است: با توجه به ماهیت پرریسک معادن زیرزمینی زغالسنگ و وجود مخاطراتی نظیر تجمع گازهای خطرناک، ریزش، انفجار، ضعف تهویه، نقص تجهیزات، مخاطرات ناشی از حملونقل زیرزمینی و شرایط نامناسب کار، استفاده از یک سامانه متمرکز و برخط میتواند نقش مهمی در شناسایی بهموقع نواقص، پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیری از بروز حوادث ایفا کند.
لازم به ذکر است: یکی از مهمترین قابلیتهای سامانه، امکان پایش برخط و مستمر وضعیت ایمنی معادن زیرزمینی زغالسنگ است. در این بخش، اطلاعات مربوط به شاخصهای کلیدی ایمنی معدن بهصورت دورهای یا برخط در سامانه ثبت، پردازش و نمایش داده میشود.
ثبت و مشاهده وضعیت عمومی ایمنی معدن، وضعیت تهویه، وضعیت گازهای خطرناک مانند متان، مونوکسیدکربن و دیاکسیدکربن، وضعیت نگهداری تونلها و کارگاهها، شرایط روشنایی، برق، تجهیزات و ماشینآلات، وضعیت مسیرهای فرار و تجهیزات امداد و نجات از جمله ویژگیهای این سامانه است.
سامانه امکان ثبت نظر تخصصی مسئول ایمنی معدن درباره نواقص، مغایرتها و خطرات موجود در فرآیند معدنکاری را فراهم میکند. مسئول ایمنی میتواند مشاهدات خود را در قالب فرمهای استاندارد، مستندات تصویری و توضیحات فنی در سامانه ثبت کند.
همچنین، سامانه پایش و مدیریت ایمنی معادن زیرزمینی زغالسنگ، ابزاری کاربردی و راهبردی برای مدیریت ایمنی در یکی از پرخطرترین محیطهای کاری کشور است. این سامانه با فراهمکردن امکان پایش برخط، ثبت نواقص، دریافت گزارشهای کاربردی، سنجش شاخصهای ایمنی و پشتیبانی از سیاستگذاریهای نظارتی، میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث، ارتقای فرهنگ ایمنی، بهبود عملکرد بازرسیها و افزایش بهرهوری نظام نظارت بر معادن ایفا کند.
بهکارگیری چنین سامانهای موجب میشود فرآیند ایمنی معادن از حالت واکنشی و حادثهمحور به یک رویکرد پیشگیرانه، دادهمحور و قابل پایش تبدیل شود.