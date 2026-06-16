باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۶ خرداد) در مراسم اهدای نشان فداکاری به خانواده ۷ شهید ارتش که در دانشگاه افسری امام علی(ع) نزاجا برگزار شد، گفت: یاد و خاطره شهدای دانشگاه افسری در دوران دفاع مقدس و ۳۷ شهید دانش‌آموخته این دانشگاه در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را گرامی می‌داریم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: خدا را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق نصیب ما شد تا امسال میزبان ششمین سالروز اهدای نشان فداکاری رهبر شهیدان به دانشگاه افسری باشیم. ششمین بهار شکفتن نشان فداکاری، نماد ایثارگری، ازخودگذشتگی، شجاعت، شهامت و شهادت‌طلبی دانش‌آموختگان این دانشگاه مقدس است.

وی با بیان اینکه شهدای ارتش در دفاع از دین اسلام و کشور عزیز ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکردند، افزود: این شهیدان به مصداق آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»، با عهدی که با خدای خود بستند وفادار ماندند و با اهدای جان شیرین خود، استقلال، آزادی و امنیت را برای ملت قهرمان ایران و مسلمانان جهان به ارمغان آوردند و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی با بیان اینکه شهدای ارتش در دفاع از دین اسلام و کشور عزیز ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکردند، افزود: این شهیدان به مصداق آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»، با عهدی که با خدای خود بستند وفادار ماندند و با اهدای جان شیرین خود، استقلال، آزادی و امنیت را برای ملت قهرمان ایران و مسلمانان جهان به ارمغان آوردند و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند. فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: خدا را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق نصیب ما شد تا امسال میزبان ششمین سالروز اهدای نشان فداکاری رهبر شهیدان به دانشگاه افسری باشیم. ششمین بهار شکفتن نشان فداکاری، نماد ایثارگری، ازخودگذشتگی، شجاعت، شهامت و شهادت‌طلبی دانش‌آموختگان این دانشگاه مقدس است.

امیر جهانشاهی تأکید کرد: نشان فداکاری تنها یک مدال و یک مراسم نیست، بلکه اعتمادی است که رهبر شهید ما به پاس زحمات فرماندهان و دانش‌آموختگان این دانشگاه، با پیشنهاد سیدالشهدای نیروهای مسلح به دانشگاه افسری تقدیم کردند. وی گفت: گرچه امسال نخستین مراسمی است که جای رهبر شهید ما، فرمانده مجاهد شهید موسوی، در میان ما خالی است و دلتنگ این بزرگواران هستیم، اما باید ادامه‌دهنده خوبی برای راه شهدا باشیم.