باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (سهشنبه، ۲۶ خرداد) در مراسم اهدای نشان فداکاری به خانواده ۷ شهید ارتش که در دانشگاه افسری امام علی(ع) نزاجا برگزار شد، گفت: یاد و خاطره شهدای دانشگاه افسری در دوران دفاع مقدس و ۳۷ شهید دانشآموخته این دانشگاه در جنگهای تحمیلی دوم و سوم را گرامی میداریم.
وی با بیان اینکه شهدای ارتش در دفاع از دین اسلام و کشور عزیز ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکردند، افزود: این شهیدان به مصداق آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»، با عهدی که با خدای خود بستند وفادار ماندند و با اهدای جان شیرین خود، استقلال، آزادی و امنیت را برای ملت قهرمان ایران و مسلمانان جهان به ارمغان آوردند و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: خدا را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق نصیب ما شد تا امسال میزبان ششمین سالروز اهدای نشان فداکاری رهبر شهیدان به دانشگاه افسری باشیم. ششمین بهار شکفتن نشان فداکاری، نماد ایثارگری، ازخودگذشتگی، شجاعت، شهامت و شهادتطلبی دانشآموختگان این دانشگاه مقدس است.
امیر جهانشاهی تأکید کرد: نشان فداکاری تنها یک مدال و یک مراسم نیست، بلکه اعتمادی است که رهبر شهید ما به پاس زحمات فرماندهان و دانشآموختگان این دانشگاه، با پیشنهاد سیدالشهدای نیروهای مسلح به دانشگاه افسری تقدیم کردند.وی گفت: گرچه امسال نخستین مراسمی است که جای رهبر شهید ما، فرمانده مجاهد شهید موسوی، در میان ما خالی است و دلتنگ این بزرگواران هستیم، اما باید ادامهدهنده خوبی برای راه شهدا باشیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: دانشگاه افسری امام علی(ع) نیروی زمینی محوری صرفاً یک مرکز نظامی، فرهنگی یا دانشگاهی نیست، بلکه مرکز تربیت افسران تراز انقلاب اسلامی است و ما قول میدهیم با الگو گرفتن از فرماندهان بزرگ و شهدای این دانشگاه، بهویژه امیر سپهبد شهید موسوی، راه آنان را ادامه دهیم.وی افزود: امیر سپهبد شهید موسوی با داشتن ابعاد مختلف شخصیتی از لحاظ ایمان، اخلاص، اخلاق، تقوا، تخصص و تعهد، الگویی برای جمهوری اسلامی بود و هر یک از شهدای این دانشگاه نیز بهتنهایی برای ما یک الگو هستند.
امیر جهانشاهی با اشاره به برخی از شهدای ارتش تصریح کرد: شهید زارع بهعنوان فرمانده دانشکده پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش، شخصاً برای هدایت تیمهای پدافندی واکنش سریع جهت مقابله با هواگردهای دشمن اقدام کرد و میدانست که بازگشتی در کار نیست. وی در آخرین لحظات خداحافظی خود گفته بود دعا کنید در همین لباس به شهادت برسم.
وی ادامه داد: شهید جعفرزاده تا آخرین لحظه در مرکز فرماندهی و کنترل منطقه غرب حضور داشت. شهید طهماسبی نیز تا آخرین لحظه در ستاد پایگاه هوانیروز کرمان خدمت کرد و به شهادت رسید. شهید حسنوند نیز در پادگان بانه بر اثر اصابت موشک دشمن، به فاصله حدود ۲۰۰ متر پرتاب شد و به فیض شهادت نائل آمد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: این شهیدان برای ما الگو هستند و ما در این مراسم مقدس و در حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، قول میدهیم فرزندان شما در نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران با الگو گرفتن از فرماندهان شهید خود، همواره در جهت مقابله با هرگونه تهدیدات دشمن و در راستای حفظ دین اسلام، حفظ ایران اسلامی و صیانت از کشورمان از هیچ کوششی دریغ نکنند.
منبع: فارس