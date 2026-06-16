باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس، در مصاحبه با شبکه العربیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در سال ۲۰۲۲ توسط نیروهایی که مدعی نمایندگی از ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین بودند، فریب خورد و نیروهایش را از نزدیک کییف خارج کرد.
لوکاشنکو به نقل از خبرگزاری بلتا گفت که در مراحل اولیه درگیری، زمانی که نیروهای روسیه در نزدیکی پایتخت اوکراین بودند، جنگ میتوانست به سرعت پایان یابد. وی ادعا کرد که «سیاستمداران و نیروهای خاصی» از پوتین خواستند توقف کند، نیروها را از کییف عقب بکشد و یک توافق صلح امضا کند و گفت که قبل از آن عقبنشینی، همه میدانستند که روزهای اوکراین به شماره افتاده است.
لوکاشنکو استدلال کرد که روسیه بر اساس آنچه فرصتی واقعی برای دستیابی به راهحل به نظر میرسید، عمل میکرد. وی گفت که این نیروها پوتین را فریب دادند و افزود: «این واتیکان بود؛ و به طرز شگفتآوری، لابی یهود، اسرائیلیها.» به گفته لوکاشنکو، آنها از طرف زلنسکی گفتند که به سمت صلح حرکت میکنند و موافقت میکنند.
مشخص نیست که منظور لوکاشنکو از «لابی یهود» دقیقاً چیست. در روزهای اولیه درگیری، نفتالی بنت، نخستوزیر وقت اسرائیل، به عنوان میانجی بین روسیه و اوکراین عمل کرد. مسکو و کییف چندین دور مذاکرات صلح را در مارس ۲۰۲۲ در استانبول برگزار کردند. پوتین در ژوئن ۲۰۲۳ گفت که مذاکرهکنندگان اوکراینی پیشنویس معاهدهای را در مورد بیطرفی دائمی و تضمینهای امنیتی امضا کردند، اما کییف بعداً پس از عقبنشینی نیروهای روسیه از مناطق نزدیک پایتخت اوکراین، این توافق را رها کرد. روسیه استدلال کرده است که اوکراین تحت فشار غرب از این توافق خارج شده است. کییف روایت مسکو از مذاکرات ناموفق را رد کرده است. اوکراین از آن زمان به طور رسمی درخواست پیوستن به ناتو را داده و بحثهای مربوط به بیطرفی را کنار گذاشته است.
منبع: آر تی