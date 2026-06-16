باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در جلسه برخط با مدیران و اعضای کارگروه پروژه مهر ادارات سراسر استان با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام، اظهار کرد: پروژه مهر را از آذرماه سال ۱۴۰۴ آغاز کردیم، هرچند این روزها ما تمام وقت و مستمرا پیگیر این پروژه هستیم.
او افزود: هر آنچه قرار است در سال تحصیلی جدید صورت گیرد، برنامه ریزی آن باید در شش ماهه اول سال انجام شود.
کلاری تصریح کرد: در استان فارس بیش از ۷۸۰۰ مدرسه داریم که در قالب پروژه مهر، برنامههای مربوط به بازگشایی آنها را در دستور کار قرار دادیم.
او ادامه داد: هرگونه مشارکت اولیا در هنگام ثبت نام ممنوع است و بازرسان پروژه مهر این موضوع را بررسی میکنند. مدیران مدارس درصدی از ظرفیت مدرسه را برای دانش آموزانی که ممکن است در شهریور در قالب مهاجرت و جابجایی متقاضی ثبت نام شوند نگه دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس، خاطرنشان کرد: آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی، امتحانات نهایی، کنکور و ...، از جمله مسائلی است که باید مدیران مجدانه پیگیری کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نیز در این جلسه گفت: در پروژه مهر امسال، سعی کردیم درخصوص ارزیابی امورات، کار متفاوت انجام دهیم و هر هفته گزارش عملکرد کارگروههای مختلف جمع اوری میشود.
محسن دهقان گفت: در همین راستا ارسال هفتگی و منظم گزارشها به وزارتخانه را در دستور کار قرار دادیم.
در این نشست که محمد سلیمی؛ رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در امر پروژهمهر بازگشایی مدارس فارس نیز حضور داشت برخی از روسای کارگروههای پروژه مهر به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص این پروژه پرداختند.
نگاه خود اظهاری باید جایگزین بازرسیهای صرف شود
محمد سلیمی نماینده ویژه وزیر در پروژه مهر استان فارس در سفر به استان فارس و در جمع اعضای ستاد استانی پروژه مهر و حضور برخط با روسای، معاونین و اعضای کارگروه پروژه مهر ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، با تسلیت ایام سوگواری محرم الحرام اظهار کرد: پروژه مهر یا اقدامات درخصوص بازگشایی مدارس در اول مهر دیگر یک پروژه معمولی نیست و امروز به یک برنامه ملی تبدیل شده است.
سلیمی تصریح کرد: تلاش داریم در این پروژه نوع نگاهها را از بازرسی صرف به نگاه خود اظهاری تبدیل کنیم.
او ادامه داد: مدارس و ادارات ما با چالشها و مسائل زیادی درگیر هستند و این ممکن است اذهان را از پروژه مهر مغفول کند بنابراین پیگیری مستمر و بررسی شرح وظایف بسیار مهم است.
نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در پروژه مهر استان فارس، گفت: پروژه مهر بسیار نزدیک است نباید فکر کنیم زمان اجرای این پروژه چند ماه دیگر است اگر نتوانیم تمام فعالیتهای این پروژه را به سرانجام برسانیم ممکن است در فرایند بازگشایی با چالش روبهرو شویم.
او خاطرنشان کرد: پروژه مهر با هدف انسجام بخشی برنامه ها، تلاش دارد همه فعالیتها را به سمت بازگشایی بهتر مدارس سوق دهد.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس ایرانیان خارج از کشور گفت: در راستای خودداری از موازی کاری تعدادی از کارگروهها را حذف کردیم وکارگروههای جدیدی را راه اندازی کردیم.
او اضافه کرد: توسعه عدالت، اشاعه فرهنگ ایثار، افزایش پوشش تحصیلی، ساماندهی نیروی انسانی، توجه به سلامت و ایمنی مشارکت مردم از جمله اهداف پروژه مهر است.
سلیمی گفت: توصیه میکنم تکمیل نمودن برگهای ارزیابی پروژه مهر در سامانه مربوطه حتما انجام شود تا برنامه ریزی متناسبی را داشته باشیم و مدیران مدرسه خود ارزیابی کند.
او ادامه داد: امروز نگاه بازرسیهای سفت و سخت دیگر حاکم نیست بلکه نگاهها بر خود ارزیابی متمرکز است تا مدیر در خصوص کاری که میخواهد انجام دهد فکر کند و آن را انجام دهد.
نماینده وزیر آموزش و پرورش در پروژه مهر استان فارس افزود: مدیری که خود اظهاری میکند به او این تلنگر زده میشود که آنچه را مینویسد دقیقا انجام دهد.
او ادامه داد: موفقیت در پروژه مهر در گروی ایدههای ساده است نه فعالیتهای پیچیده، بنابراین توجه به فرمهای خود اظهاری در این پروژه تسهیل گر خواهد بود.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور، اذعان کرد: در پروژه مهر، موضوع ایمنی سازی مدارس بسیار مهم است، ممکن است در ظاهر کار سادهای باشد، اما اگر انجام نشود برخی مواقع حادثهای تلخ میآفریند که جبران ناپذیر است؛ لذا باید در این خصوص اهتمام داشته باشیم و ایمن سازی مدارس را جدی بگیریم.
او اضافه کرد: در استانها فعال کردن کارگروههای هشتگانه پروژه مهر بسیار مهم است که باید به آن پرداخته شود.
سلیمی عنوان کرد: مدارس فردا، نه با دیوارهای بلند بلکه با اذهان معلمان ساخته میرود بنابراین پروژه مهر در اذهان مدیران باید نهادینه شود تا با حساسیت پیگیری شود.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: در سال گذشته با پیگیری شخص وزیر، مقوله نیروی انسانی مدیریت شد و لذا امسال هم این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.
سلیمی ادامه داد: در پروژه مهر نقش مدیر مدرسه بسیار مهم است و اگر مدیری دارای ضعف باشد باید با ارائه آموزشهای لازم او را توانمند کرد.
منبع: آموزش و پرورش فارس