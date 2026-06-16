باشگاه خبرنگاران جوان - اینکه «جفری اپستین» با شبکه تارعنکبوتی ارتباطاتش توانسته بود سیاستمداران، نخبگان و افراد سرشناس زیادی را جذب تشکیلاتش کند حرف تازهای نیست و طی این سالها بارها گفته و نوشته شده است. اما واقعیت این است فقط این افراد نبودند که ارتباطهای معمولی یا جدی با این آدم مرموز داشتند. در دَم و دستگاه عریض و طویل مجرم جنسی، هرکسی از ظن خودش و با اهداف خاص وارد میشد. تازهترین نمونهاش را بهتازگی «سیانان» مورد بررسی قرار داده است: «بررسی پروندههای منتشر شده توسط وزارت دادگستری، جزئیات جدیدی را در مورد عمق روابط میان اپستین و افراد داخلی صنعت مدلینگ، ازجمله مدیران اجرایی و همچنین مؤسسات دیگر وابسته به این صنعت آشکار میکند».
همزیستی مسالمتآمیز و مجرمانه
پروندهها و اطلاعاتی که توسط سیانان بررسی شده نشان میدهد میان او و فعالان صنعت مُد یک رابطه و بلکه همزیستی مسالمتآمیز وجود داشته است! نحوه انجام کار این طوری بود که اپستین پول، ارتباطات حرفهای و امکان دریافت روادید ایالات متحده را فراهم میکرد و متخصصان مدلینگ هم به او امکان دسترسی به دختران و زنان جوان خارجی را میدادند. افرادی که درواقع به هوای استخدام و فعالیت در صنعت مدلینگ به آمریکا آمده بودند و خیلی از آنها اکنون شاکی هستند که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاند.
این طور هم نیست که همه فعالان عرصه مد از اغراض و نیات اپستین بیخبر بوده باشند، چون حتی پس از محکومیت اول او در سال ۲۰۰۸، افراد نزدیک به حوزه مدلینگ همچنان برای شراکت با اپستین سرو دست میشکستند، او را به رویدادهای مد دعوت میکردند و به یک مجرم جنسی وجهه مدیر اجرایی میدادند که میتوانست حرفه مدلهایی را که شکار میکرد، بسازد یا نابود کند.
بررسی ایمیلها نشان میدهد دستکم ۶ چهره و مدیر مهم در این صنعت با اینکه از جرایم جنسی اپستین خبر داشتند بارها تلاش کردند او را با مدلهای جوان مرتبط کنند. تعداد مدیران میانی این صنعت هم که با اپستین مکاتبات و مراودات دوستانه داشتند تا دلتان بخواهد زیاد است! البته خیلی از افراد نزدیک به صنعت مدلینگ در آمریکا هم هستند که تخلفی در این زمینه برایشان ثبت نشده و گفتهاند در آن زمان اپستین را یک چهره معروف و مشروع در عرصه صنعت مد میدانستند.
«دنیل سیاد» یک استخدامکننده حرفهای مدل که ترتیب ملاقات اپستین با چندین مدل را داده بود، مدعی است اصلاً فکر نمیکرده این مدلها بعداً مورد سوءاستفاده جنسی قرار بگیرند و فقط آنها را برای پیدا کردن شغل معرفی میکرده است. اما پروندههای موجود در دادگستری چیز دیگری را نشان میدهند، چون در پیامهایش برای اپستین از اشارات خاصی برای معرفی مدلها استفاده کرده (یک دستیار جوان خوشقیافه برات پیدا کرد) و عکسهای تحریکآمیزی را هم از آنها برای مجرم جنسی فرستاده است.
کابوسهایی که واقعیت یافت
به گفته دادستان کل پاریس، در حال حاضر بخشی از تحقیقات پرونده در فرانسه مربوط به روابط اپستین با صنعت مد است و بسیاری از آنهایی که پیگیر پرونده سوءاستفادههای جنسی اپستین هستند، معتقدند رسیدگی درست به این ماجرا میتواند ثابت کند مافیای صنعت مد سالهاست چشم خود را به روی سوءاستفاده جنسی از دختران جوان در این صنعت بسته است. سارا زیف، بنیانگذار یک گروه مدافع حقوق بشر که خواستار تحقیقات عمیقتر در این زمینه شده، میگوید: «در برخی موارد، صنعت مدلینگ فقط پوششی برای قاچاق انسان است. من فکر میکنم این اتفاق در بالاترین سطوح این تجارت رخ میدهد».
یکی از نخستین اتهامات مبنی بر سوءاستفاده اپستین از ارتباطش با دنیای مدلینگ، در گزارش پلیسی در سال ۱۹۹۷ در کالیفرنیا ثبت و مطرح شد. زنی به بازرسان گفت اپستین و آنهایی که او را به عنوان مدل معرفی کردند وعده میدادند رؤیاهای ما را در زمینه موفقیت در این حرفه به واقعیت تبدیل میکنند در حالی که بعدها فهمیدیم آنها کابوسهای ما را پیش چشممان حاضر و به واقعیت تبدیل میکنند!
پروندههای وزارت دادگستری، شفافیت جدیدی در مورد چگونگی نفوذ اپستین به یک شبکه جهانی مدلینگ را ارائه میدهد. بسیاری از مدلهایی که میگویند اپستین از آنها سوءاستفاده کرده، از خارج کشور به ایالات متحده آمدهاند. برخی مدلها که از طریق واسطهها به اپستین معرفی شدند درباره او گفتهاند:... «لشکری از مدلیابها، عکاسان و صاحبان آژانسهای مدلینگ داشت... او کل این اکوسیستم را خودش ساخته بود...»! جولیت در مصاحبهای با سیانان، عکسهای چهره و عکسهای دوران مدلینگش را مرور میکند.«جولیت» یکی از مدلهایی که در فرانسه به تور اپستین و همدستانش افتاده به سیانان گفته است: «اپستین فقط یکی از خطراتی بود که ما مدلها در دنیای کارمان با آنها مواجه بودیم... او تنها متجاوز و مجرم جنسی در این حرفه نبود»!
منبع: روزنامه قدس