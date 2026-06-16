باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل و اهدای نشان فداکاری به خانواده‌های شهدا که به مناسبت ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری از سوی رهبری شهید به پاسداشت ۱۱۸۴ دانشجو و دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی(ع) در این دانشگاه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر با تأکید بر فضای علمی و دانشگاهی این نشست، گفت: در علوم نظامی، جنگ‌ها را به روش‌های مختلفی دسته‌بندی می‌کنند. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تفکیک میان جنگ تهاجمی و جنگ تدافعی است. در جنگ تهاجمی، مهاجم اهداف مشخصی را برای تهاجم خود تعیین می‌کند در حالی که در جنگ تدافعی، کشور مدافع هدفی جز ناکام گذاشتن دشمن و دفاع از حریم خود ندارد.

وی تصریح کرد: در این نبردها، دشمن متجاوز بود و ما مقتدرانه دفاع کردیم. هرچند به‌طور مظلومانه مورد تهاجم قرار گرفتیم. در حالی که ما در حال گفت‌وگو و مذاکره برای حل مسائل ملت عزیزمان بودیم، هر دو بار در میانه‌ مذاکرات، مورد تهاجم قرار گرفتیم لذا از این جهت جنگ ما مظلومانه بود، اما دفاع ما بسیار مقتدرانه صورت گرفت.

فرمانده کل ارتش با اشاره به اهداف راهبردی دشمن،افزود: دشمن برای این تهاجم اهداف سیاسی و نظامی کلانی تعریف کرده بود به‌طوری که اعلام کرده بودند هدفشان تسلیم ملت ایران و نابودی نظام جمهوری اسلامی است. رئیس‌جمهور جنایتکار وقت آمریکا نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود "آیا پس از این جنگ نقشه ایران تغییر می‌کند؟" با وقاحت تمام پاسخ مثبت داد. اما امروز باید پرسید کدام‌یک از این اهداف محقق شده است؟

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه در جنگ ۱۲روزه، دشمن ملتمسانه درخواست آتش‌بس کرد و در جنگ اخیر نیز همین اتفاق تکرار شد، اظهار کرد: آن‌ها تمام جنایت‌های خود را انجام دادند، اما هیچ‌یک از اهدافشان محقق نشد و امروز بحمدالله، جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از هر زمان دیگری در عرصه جهانی می‌درخشد.

دشمن در سطح سیاسی و راهبردی شکست خورد

وی افزود: یک وجب از خاک ما کم نشده است. ما امروز می‌گوییم که دیگر کسی جرات برزبان آوردن این حرف‌ها را ندارد و نخواهد داشت. امروز نه‌تنها ملت ایران تسلیم نشده، بلکه در نقاط مختلف، از جمله در همین تعدی اخیر به لبنان عزیز و حزب‌الله سرافراز، دیدید که اراده جمهوری اسلامی ایران بر آن‌ها تحمیل شد؛ پس بدون تردید، دشمن در سطح سیاسی و راهبردی شکست خورد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمن در سطح نظامی ادعا می‌کند که پیروز شده و بارها می‌گوید ایران نیروی دریایی یا هوایی ندارد، گفت: اگر این حرف از نظر علمی درست بود و دشمن می‌خواست به اهدافش برسد، باید آن نیروها از بین می‌رفتند تا جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور ساقط شود، اما چرا چنین نشد؟ چون این ادعای دشمن دروغ است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در ۶۰۰ کیلومتر سواحل دریای عمان مقتدرانه دفاع می‌کند.

سرلشکر حاتمی اضافه کرد: همین ناوهایی که دشمن با غروز از آن‌ها یاد می‌کرد، تنها یک بار وارد آب‌های ما شدند که در همان یک بار، مورد هجوم نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند. آن‌ها می‌خواستند طرحی را اجرا کنند و تنگه هرمز را باز کنند، اما در رفت و برگشت مورد هجوم واقع شدند.

وی با بیان اینکه همین نیروی دریایی که دشمن مدعی از بین رفتن آن بود، استوار ایستاده است، افزود: ورود به خلیج فارس که جای خود دارد. آن‌ها می‌گفتند می‌خواهیم سواحل و جزایر را اشغال کنیم، اما نیروی زمینی و دریایی قهرمان ارتش و نیروهای سپاه پاسداران در تمام طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان مستقر شدند و دشمن به هیچ وجه جرات نکرد حتی به سواحل ما نزدیک شود.

فرمانده کل ارتش افزود: نیروی پدافند هوایی تا آخرین لحظه به دشمن شلیک کرد و پهپادها و هواپیماهای دشمن یا فراری شدند یا هدف قرار گرفتند.

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه دشمن ادعا می‌کرد، پدافند ما را از بین برد، اما پدافندی که از بین رفته باشد، این‌گونه عمل نمی‌کند گفت: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حماسه‌هایی را با خلبانان شجاع آفرید. خود آمریکایی ها اذعان کردند که از ۱۳ کشته آنها در العدید ۶ کشته مربوط به بمباران جنگنده‌های سوخو ۲۴ های ارتش صورت گرفته است. این در حالی است که به نظر من دروغ می‌گویند و تلفاتشان بسیار بالاتر است. آن‌ها تا آخر جنگ با هواپیماهای بدون سرنشین نیز در حال شلیک بودند.

وی با بیان اینکه دشمن در هر ۲ عرصه سیاسی و نظامی شکست خورد، گفت: دلیل شکست دشمن خطای محاسباتی بود. این جنگ نشان داد که دشمن اشتباه فکر می‌کرده است. یکی از اشتباهات آنها برآورد غلط نسبت به مردم ایران بود. ما هرچقدر که به مردم ادای احترام کنیم، کم است، زیرا بخش بزرگی از این جنگ را مردم اداره کردند.

خطای دشمن با خشم انباشه ما مواجه می‌شود

فرمانده کل ارتش اظهار کرد: مردم با حضور در خیابان‌ها به دشمن پیام دادند که در مورد اعتقادات و استقامت ما هم دچار اشتباه شده‌اید؛ همانطور که امروز دنیا فهمید تنگه هرمز عرصه مهمی است، مردم ما هم قدر و ارزش خود را متوجه شده‌اند.



سرلشکر حاتمی با بیان اینکه اگر دشمن اشتباهی کند، با یک خشم انباشته مواجه خواهد شد که کار دشمن را بسیار سخت خواهد کرد، گفت: به عنوان سربازان فدایی این ملت و شمشیر برّان رهبر انقلاب به ملت ایران این اطمینان را می‌دهیم که همواره فدایی آنها هستیم و این پیروزی را با افزایش بازدارندگی تثبیت خواهیم کرد تا کسی نتواند به این سرزمین نگاه بد داشته باشد.

منبع: ایرنا