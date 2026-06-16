در پی تعرض به یکی از خودروهای آمبولانس اورژانس آذربایجان غربی و تخریب عمدی اموال عمومی، با پیگیری قاطعانه واحد حقوقی و حمایت دستگاه قضایی، حکم محکومیت برای فرد خاطی صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اعلام این خبر اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه تخریب آمبولانس و ایجاد مزاحمت در روند خدمات رسانی، شکایت واحد حقوقی تحت عنوان "تخریب عمدی اموال دولتی" و "اخلال در نظم عمومی" تنظیم و به مراجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و ارائه مستندات متقن، دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانست و رأی بر محکومیت متهم به حبس تعزیری صادر کرد. محبوبی تأکید کرد: واحد حقوقی با نگاهی صیانتی، پرونده‌های تعرض به پرسنل و تجهیزات را تا آخرین مرحله و اجرای کامل مجازات دنبال خواهد کرد تا حاشیه امنیتی برای هنجارشکنان وجود نداشته باشد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، همچنین با تأکید بر صیانت از شأن و امنیت همکاران عملیاتی تصریح کرد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی در خط مقدم نجات جان شهروندان، نباید هیچ‌گونه دغدغه‌ای جز بالین بیمار داشته باشند. هرگونه تعرض، توهین یا آسیب به پرسنل و تجهیزات اورژانس، خط قرمز ماست. ما به جامعه اطمینان می‌دهیم که با تمام توان حقوقی خود، پشت سر کارشناسان فداکارمان ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای معدود با رفتارهای هنجارشکانه، روند حیاتی امدادرسانی را مختل کنند.

رضازاده ضمن قدردانی از نگاه ویژه و قاطعانه دستگاه قضایی استان به پرونده‌های حوزه سلامت افزود: صدور احکام بازدارنده همچون حبس برای تخریب‌کنندگان تجهیزات درمانی، نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت در حمایت از خادمان مردم در نظام سلامت است. آمبولانس‌ها بیت‌المال و سرمایه‌ی هر شهروند برای روزهای سخت هستند و تعرض به آن‌ها، تعرض به حقِ حیات جامعه است.

وی در پایان خاطرنشان شد د: این مرکز به طور مستمر وضعیت ایمنی پایگاه‌ها و آمبولانس‌ها را رصد کرده و در صورت بروز هرگونه مورد مشابه، بدون هیچ‌گونه اغماض، پیگیری قضایی را تا مرحله صدور و اجرای حکم نهایی ادامه خواهد داد.