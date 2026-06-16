در پی تعرض به یکی از خودروهای آمبولانس اورژانس آذربایجان غربی و تخریب عمدی اموال عمومی، با پیگیری قاطعانه واحد حقوقی و حمایت دستگاه قضایی، حکم محکومیت برای فرد خاطی صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اعلام این خبر اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه تخریب آمبولانس و ایجاد مزاحمت در روند خدمات رسانی، شکایت واحد حقوقی تحت عنوان "تخریب عمدی اموال دولتی" و "اخلال در نظم عمومی" تنظیم و به مراجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و ارائه مستندات متقن، دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانست و رأی بر محکومیت متهم به حبس تعزیری صادر کرد. محبوبی تأکید کرد: واحد حقوقی با نگاهی صیانتی، پرونده‌های تعرض به پرسنل و تجهیزات را تا آخرین مرحله و اجرای کامل مجازات دنبال خواهد کرد تا حاشیه امنیتی برای هنجارشکنان وجود نداشته باشد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، همچنین با تأکید بر صیانت از شأن و امنیت همکاران عملیاتی تصریح کرد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی در خط مقدم نجات جان شهروندان، نباید هیچ‌گونه دغدغه‌ای جز بالین بیمار داشته باشند. هرگونه تعرض، توهین یا آسیب به پرسنل و تجهیزات اورژانس، خط قرمز ماست. ما به جامعه اطمینان می‌دهیم که با تمام توان حقوقی خود، پشت سر کارشناسان فداکارمان ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای معدود با رفتارهای هنجارشکانه، روند حیاتی امدادرسانی را مختل کنند.

رضازاده ضمن قدردانی از نگاه ویژه و قاطعانه دستگاه قضایی استان به پرونده‌های حوزه سلامت افزود: صدور احکام بازدارنده همچون حبس برای تخریب‌کنندگان تجهیزات درمانی، نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت در حمایت از خادمان مردم در نظام سلامت است. آمبولانس‌ها بیت‌المال و سرمایه‌ی هر شهروند برای روزهای سخت هستند و تعرض به آن‌ها، تعرض به حقِ حیات جامعه است.

وی در پایان خاطرنشان شد د: این مرکز به طور مستمر وضعیت ایمنی پایگاه‌ها و آمبولانس‌ها را رصد کرده و در صورت بروز هرگونه مورد مشابه، بدون هیچ‌گونه اغماض، پیگیری قضایی را تا مرحله صدور و اجرای حکم نهایی ادامه خواهد داد.

برچسب ها: حکم محکومیت ، آمبولانس
خبرهای مرتبط
بسته اخبار حوادث امروز ۱۵ بهمن ماه ۹۸؛
صدور حکم محکومیت حمل کالای قاچاق در اردبیل/کشف اشیاء عتیقه و آتش سوزی کارخانه قیر در مشگین شهر
از استان‌ها چه خبر؟
نهنگ آبی دانش آموز اصفهانی را به كام مرگ كشاند/کشف جنازه سوخته /صدور حکم محکومیت برای مجری هتاک
۲ مزاحم تلفنی اورژانس حکم قضایی گرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای شناسایی قاتل وکیل دادگستری در بخش محمدیار
محکومیت حبس برای عامل تخریب آمبولانس در ارومیه
شاخص اجرای طرح هادی در روستاهای خوی به ۷۰ درصد می رسد
 برخورد با ۲۳۳ تخلف اضافه تناژ ناوگان باری در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
مصدومیت در حادثه رانندگی مسیر سلماس _ تسوج
آخرین اخبار
 برخورد با ۲۳۳ تخلف اضافه تناژ ناوگان باری در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
شاخص اجرای طرح هادی در روستاهای خوی به ۷۰ درصد می رسد
مصدومیت در حادثه رانندگی مسیر سلماس _ تسوج
محکومیت حبس برای عامل تخریب آمبولانس در ارومیه
دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای شناسایی قاتل وکیل دادگستری در بخش محمدیار