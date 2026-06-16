عرفان شکوری در حین اجرای مأموریت و درگیری با متهم سابقه‌دار به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستوان‌دوم عرفان شکوری از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان تالش، در جریان انجام مأموریت و حین دستگیری یک متهم به قاچاق کالا که دارای سوابق متعدد شرارت نیز بوده است، بر اثر حمله با سلاح سرد مجروح و به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، مأموران انتظامی شهرستان تالش در راستای اجرای مأموریت‌های محوله و برخورد با قاچاقچیان کالا، برای دستگیری این متهم اقدام کردند که در جریان عملیات، فرد مذکور با استفاده از سلاح سرد با مأموران پلیس درگیر شد.

در این درگیری ستوان‌دوم عرفان شکوری از کارکنان انتظامی شهرستان تالش دچار جراحت شدید شد و پس از انتقال به مرکز درمانی، علی‌رغم تلاش کادر پزشکی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

متهم پس از این حادثه توسط مأموران پلیس دستگیر شده و تحقیقات و اقدامات قانونی در خصوص پرونده در حال انجام است.

جزئیات تکمیلی این حادثه و همچنین زمان و مکان برگزاری آیین تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: فرماندهی انتظامی شهرستان تالش

برچسب ها: شهادت مامور پلیس ، درگیری با اشرار
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