وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی از روز جمعه همزمان با امضای رسمی یادداشت تفاهم پایان جنگ آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در دیدار با سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران، با بیان اینکه نشست امروز در خصوص یادداشت تفاهمی است که بین ایران و آمریکا در روز یکشنبه نهایی شد و به زودی امضای رسمی اون صورت خواهد گرفت، گفت: «احتمالاً روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد و همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.»

 اکنون که به خاتمه جنگ رسیده‌ایم، جنگ در لبنان هم خاتمه یافته‌است

وزیر امور خارجه در جمع سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران، تصریح کرد: «در مرحله اول، مهم‌ترین موضوعی که اتفاق می‌افتد، اعلام خاتمه جنگ است و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم، از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد ـ دوشنبه به وقت تهران، البته ـ خاتمه جنگ نیز اعلام شد، ولی شروع رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود.»

وزیر امور خارجه گفت: «با این حال، اعلام خاتمه جنگ از همان صبح دوشنبه صورت گرفت و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در تفاهم‌نامه وجود دارد؛ اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان.»

عراقچی ادامه داد: «به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به نوعی به یکدیگر پیوسته و وابسته شدند، از روز اول، جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. زمانی که ما به آتش‌بس رسیدیم، آتش‌بس را در همه جبهه‌ها اعلام کردیم، با تأکید بر لبنان؛ از جمله در لبنان. اکنون نیز که به خاتمه جنگ رسیده‌ایم، خاتمه جنگ در لبنان هم خواهد بود.»

وی گفت: «موضوع مهمی که می‌خواهم در اینجا بر آن تأکید کنم، این است که از نظر ما، دو طرف این تفاهم‌نامه، یک طرف آمریکا و اسرائیل و طرف دیگر ایران و حزب‌الله هستند و خاتمه جنگ در لبنان، بخش جدایی‌ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است.»

بدون عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده‌اند، خاتمه جنگ محقق نخواهد شد

وزیر امور خارجه تاکید کرد: «خاتمه جنگ، مشمول خاتمه اشغال نیز می‌شود. بدون عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده‌اند، خاتمه جنگ کامل نشده است. هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از این به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از این به بعد، از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید.»

عراقچی گفت: «از نقش سازنده پاکستان و پاکستان در تلاش برای برقرار صلح قدردانی می‌کنم.»

عراقچی گفت: «به دلیل مشکلاتی که در رسیدن به یک توافق بین ما و آمریکا وجود داشت و ناشی از تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود، ما نهایتاً تصمیم گرفتیم که مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم.»

وی تاکید کرد: «در مرحله اول، موضوع خاتمه جنگ، بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدودشده ایران است، موضوع بازسازی و مسائل مشابه آن را مذاکره کنیم و به یک یادداشت تفاهم برسیم.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «پس از آن، مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه پیدا خواهد کرد تا به یک توافق نهایی برسیم. در توافق نهایی، درباره موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد و ما به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: عراقچی ، آمریکا
خبرهای مرتبط
رفع محاصره دریایی ایران قبل از امضای رسمی یادداشت تفاهم
مجری سرشناس آمریکایی: ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی ظهور خواهد کرد! + فیلم
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
پس‌از ۴۰ روز جنگ و ۶۰ روز آتش‌بس
توافق بر مدار خواست ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
پیگیری اختلال بانک صادرات و ملی باشید مردم را دچار سردرگمی کرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خواهش میکنیم اگر آمریکا مجددا عهدشکنی کرد سریع برید دنبال مذاکره بعدی عقب نیوفتیم مذاکره از نون شب واجبتره.
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
باز همون آش و همون کاسه .
۱
۳
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۶ خرداد
احیای چهارراه نفت آمریکا؛ در گرو تفاهم ترامپ با ایران
خدشه به تیم مذاکره‌کننده منطبق با خواسته رژیم صهیونیستی است
عراقچی: موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در توافق نهایی بررسی خواهد شد
رفع محاصره دریایی ایران قبل از امضای رسمی یادداشت تفاهم
سه‌شنبه ۲۶ خرداد اول ماه محرم‌الحرام است
اعطای نشان فداکاری به خانواده ۷ شهید ارتش
سرلشکر حاتمی: دشمن جرات نکرد حتی به سواحل ما نزدیک شود
غریب آبادی: مسیر رهبر شهید را با صلابت ادامه خواهیم داد
امیر جهانشاهی: از هیچ کوششی برای صیانت از ایران دریغ نمی‌کنیم
آخرین اخبار
تأکید بر مسئولیت آمریکا برای ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ
فداکاری رزمندگان دفاع مقدس سوم مایه افتخار ملت ایران است
رفع محاصره دریایی ایران قبل از امضای رسمی یادداشت تفاهم
نگاهداری: اعتلای ایران در گرو ایده‌های تخصصی و نوآورانه است
عراقچی: موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در توافق نهایی بررسی خواهد شد
سرلشکر حاتمی: دشمن جرات نکرد حتی به سواحل ما نزدیک شود
امیر جهانشاهی: از هیچ کوششی برای صیانت از ایران دریغ نمی‌کنیم
غریب آبادی: مسیر رهبر شهید را با صلابت ادامه خواهیم داد
اعطای نشان فداکاری به خانواده ۷ شهید ارتش
احیای چهارراه نفت آمریکا؛ در گرو تفاهم ترامپ با ایران
سه‌شنبه ۲۶ خرداد اول ماه محرم‌الحرام است
خدشه به تیم مذاکره‌کننده منطبق با خواسته رژیم صهیونیستی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۶ خرداد
سردار قاآنی: حزب‌الله لبنان ۱۰۴ روز در جنگ تحمیلی سوم دوشادوش ایران جنگید
پیام قالیباف به مناسبت آغاز محرم‌الحرام
قریب به اتفاق اعضای شعام با متن تفاهم‌نامه همراهی کردند
تأکید عراقچی بر ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان
قالیباف: با مقاومت تاریخی ملت، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت
پزشکیان: پیروزی دیپلماتیک اخیر، سند افتخار ملت ایران در برابر زورگویان جهان است
تبریک وزرای خارجه عراق و ترکیه به عراقچی
سردار قاآنی: مقاومت از میدان انقلاب تهران تا میدان آزادی ملت‌های مظلوم، به پیروزی رسید