وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی از روز جمعه همزمان با امضای رسمی یادداشت تفاهم پایان جنگ آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در دیدار با سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران، با بیان اینکه نشست امروز در خصوص یادداشت تفاهمی است که بین ایران و آمریکا در روز یکشنبه نهایی شد و به زودی امضای رسمی اون صورت خواهد گرفت، گفت: «احتمالاً روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد و همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.»

اکنون که به خاتمه جنگ رسیده‌ایم، جنگ در لبنان هم خاتمه یافته‌است

وزیر امور خارجه در جمع سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران، تصریح کرد: «در مرحله اول، مهم‌ترین موضوعی که اتفاق می‌افتد، اعلام خاتمه جنگ است و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم، از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد ـ دوشنبه به وقت تهران، البته ـ خاتمه جنگ نیز اعلام شد، ولی شروع رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود.»

وزیر امور خارجه گفت: «با این حال، اعلام خاتمه جنگ از همان صبح دوشنبه صورت گرفت و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در تفاهم‌نامه وجود دارد؛ اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان.»

عراقچی ادامه داد: «به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به نوعی به یکدیگر پیوسته و وابسته شدند، از روز اول، جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. زمانی که ما به آتش‌بس رسیدیم، آتش‌بس را در همه جبهه‌ها اعلام کردیم، با تأکید بر لبنان؛ از جمله در لبنان. اکنون نیز که به خاتمه جنگ رسیده‌ایم، خاتمه جنگ در لبنان هم خواهد بود.»

وی گفت: «موضوع مهمی که می‌خواهم در اینجا بر آن تأکید کنم، این است که از نظر ما، دو طرف این تفاهم‌نامه، یک طرف آمریکا و اسرائیل و طرف دیگر ایران و حزب‌الله هستند و خاتمه جنگ در لبنان، بخش جدایی‌ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است.»

بدون عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده‌اند، خاتمه جنگ محقق نخواهد شد

وزیر امور خارجه تاکید کرد: «خاتمه جنگ، مشمول خاتمه اشغال نیز می‌شود. بدون عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده‌اند، خاتمه جنگ کامل نشده است. هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از این به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از این به بعد، از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید.»

عراقچی گفت: «از نقش سازنده پاکستان و پاکستان در تلاش برای برقرار صلح قدردانی می‌کنم.»

عراقچی گفت: «به دلیل مشکلاتی که در رسیدن به یک توافق بین ما و آمریکا وجود داشت و ناشی از تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود، ما نهایتاً تصمیم گرفتیم که مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم.»

وی تاکید کرد: «در مرحله اول، موضوع خاتمه جنگ، بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدودشده ایران است، موضوع بازسازی و مسائل مشابه آن را مذاکره کنیم و به یک یادداشت تفاهم برسیم.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «پس از آن، مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه پیدا خواهد کرد تا به یک توافق نهایی برسیم. در توافق نهایی، درباره موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد و ما به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید.»

منبع: ایرنا