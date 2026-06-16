باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه، کشور‌های مشترک المنافع و توسعه انگلیس روز سه‌شنبه ۷۰ تحریم جدید را علیه ناوگان سایه روسیه، زنجیره‌های تأمین تدارکات نظامی و شبکه‌های مالی غیرقانونی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شوند، اعلام کرد.

انگلیس ۲۰ نفتکش را به همراه بیمه‌گران و خدمات کشتیرانی بیشتر به عنوان بخشی از آخرین تلاش برای «خاموش کردن» ناوگان سایه روسیه تحریم می‌کند. تحریم‌ها همچنین برای تأمین‌کنندگان کشور‌های ثالث در چین، تایلند و ترکیه و همچنین سه شرکت و ده افسر اطلاعات نظامی روسیه که مظنون به خرید فناوری‌های نظامی غربی هستند، اعمال خواهد شد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، گفت: «این تحریم‌ها کشتی‌ها، پول و بازیگرانی را هدف قرار می‌دهند که از اقتصاد جنگی روسیه حمایت می‌کنند و به نوبه خود امنیت اروپا را تهدید می‌کنند. با همکاری متحدان خود در گروه هفت، به افزایش فشار بر پوتین و حلقه همکارانش ادامه خواهیم داد تا زمانی که ماشین جنگی روسیه متوقف شده و صلح به قاره ما بازگردد.»

منبع: رویترز