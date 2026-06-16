باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع نظامی صهیونیستی در گفتوگو با روزنامه معاریو تایید کرد که در مورد ادامه عملیات در لبنان ابهام وجود دارد و اشاره کرد که نیروی هوایی رژیم تروریستی اسرائیل از دیروز حملات به لبنان را متوقف کرده است.
با این وجود او افزود: «ما به عملیات خود در منطقه خط زرد ادامه میدهیم. ما در روستاهای مجاور خط زرد عملیات شناسایی و حمله انجام میدهیم، اما مقصد خود را نمیدانیم. در حال حاضر در حال آمادهسازی طرحهایی برای هر سناریویی هستیم: ادامه و تشدید نبرد، ماندن در مواضع خود یا عقبنشینی نیروها.»
او افزود: «ما منتظر دستور از مافوقهایمان هستیم. تا زمانی که دستورات بعدی را دریافت نکنیم، به عملیات خود ادامه خواهیم داد.»
در حال حاضر دو لشکر ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در لبنان مستقر هستند: لشکر ۹۱ و لشکر ۳۶.
منابعی در هر دو لشکر گزارش دادند که شدت درگیریها در لبنان از صبح امروز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. حزبالله از شلیک به سمت نیروها خودداری کرده و از پهپادهای حامل مواد منفجره یا هواپیماهای بدون سرنشین استفاده نمیکند.
ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد: «ما طبق برنامههایی که چند روز پیش توسط فرماندهی تصویب شده است، عمل میکنیم. ما ارزیابیهای موقعیتی را در داخل لشکر انجام دادهایم و هنوز هیچ دستوری برای تغییر ماموریتهای خود دریافت نکردهایم.»
منبع: آر تی