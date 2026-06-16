باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پکن روز سه‌شنبه بار دیگر با وجود توافق اولیه صلح بین آمریکا و ایران که به دنبال توقف کارزار نظامی اسرائیل در خاک لبنان نیز هست، پس از ادامه حملات هوایی اسرائیل به لبنان، خواستار خویشتن‌داری شد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در جمع خبرنگاران در پکن گفت: «چین عمیقاً نگران اوضاع لبنان و اسرائیل است. حاکمیت و امنیت لبنان نباید نقض شود.» وی افزود: «ما از همه طرف‌های مربوطه می‌خواهیم در گفتار و کردار خویشتن‌داری کنند، انتخاب صلح را حفظ کرده، توافق‌های آتش‌بس را به طور جدی اجرا کرده، به آتش‌بس جامع و پایدار دست یابند و شرایط را برای صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه فراهم کنند.»

یک خبرنگار لبنانی روز دوشنبه بر اثر ترکش گلوله اسرائیلی در جنوب لبنان زخمی شد که اولین تلفات گزارش‌شده از زمان اعلام توافق ایران و آمریکا برای پایان عملیات نظامی در جبهه‌های متعدد از جمله لبنان بود. مراسم امضای این توافق قرار است روز جمعه در سوئیس برگزار شود. لین جیان همچنین گفت که چین با طرف‌های مربوطه در ارتباط است و به محافظت از کشتی‌ها و خدمه چینی که در تنگه هرمز هستند ادامه خواهد داد. وی افزود: «تنگه هرمز یک تنگه برای کشتیرانی بین‌المللی است و بازگرداندن عبور ایمن و آزاد به نفع همه طرف‌هاست.»

منبع: آناتولی