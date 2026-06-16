سریال جدید «متولد آوریل»، محصول تازه سیمافیلم، هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «متولد آوریل» تولبد مرکز سیمافیلم به تهیه‌کنندگی احمد زالی، کارگردانی حسین قاسمی جامی و نویسندگی فهیمه سلیمانی، از امشب روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود. 

 سریال «متولد آوریل» در هفت قسمت تولید شده و از امشب همزمان با آغاز ایام محرم از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این مجموعه با هدف معرفی زندگی و شخصیت شهید کمال کورسل، نخستین شهید فرانسوی دفاع مقدس، ساخته شده و در قالب یک روایت دراماتیک به بازخوانی بخشی از تاریخ مقاومت می‌پردازد.

داستان سریال درباره سیاوش، جوانی نخبه و دانش‌آموخته است که به تازگی موفق به دریافت بورس تحصیلی از یکی از دانشگاه‌های فرانسه شده و در آستانه ازدواج با روشنک قرار دارد. او در حالی که ظاهراً خود را برای مراسم ازدواج آماده می‌کند، در خفا تصمیم به مهاجرت گرفته است.

در سوی دیگر داستان، بنیاد شهید از پدر شهید کمال کورسل دعوت می‌کند تا برای زیارت مزار فرزندش به ایران سفر کند. سیاوش به واسطه دایی هادی، مترجم و همراه پدر شهید می‌شود و در این مسیر با زندگی، باورها و منش شهید کمال کورسل آشنا می‌شود. این آشنایی، نگاه او به زندگی را دگرگون کرده و مسیر تازه‌ای پیش رویش قرار می‌دهد.

فرخ نعمتی، ارسلان قاسمی، افشین نخعی، نسرین نکیسا، سیاوش چراغی‌پور، نگار بابایی، سیامک ادیب، آراد جعفری و حامد محمودی در این مجموعه ایفای نقش کرده‌اند.

تصویربرداری «متولد آوریل» در لوکیشن‌هایی از جمله حوزه علمیه مروی، شهرک دفاع مقدس، نمایشگاه بین‌المللی تهران، فرودگاه، جاده قم و چندین فضای شهری و داخلی انجام شده است.

از نکات قابل توجه این پروژه، آغاز فیلمبرداری همزمان با شروع جنگ ۱۲ روزه و ادامه روند تولید تا پنجمین روز این درگیری‌هاست؛ اتفاقی که به عنوان یکی از رویدادهای ویژه مراحل ساخت این مجموعه به شمار می‌رود.

سریال جدید «متولد آوریل» هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

برچسب ها: فیلم تلویزیونی ، شبکه یک
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