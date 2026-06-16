باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی الزیدی، نخست وزیر عراق، و تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر تعهد مشترک خود برای ایجاد یک مشارکت قوی و سودمند متقابل بین عراق و آمریکا که در خدمت منافع هر دو کشور باشد و ثبات و توسعه را ارتقا دهد، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، باراک تمایل دونالد ترامپ را برای استقبال از نخست وزیر عراق در کاخ سفید در اواسط ماه ژوئیه به منظور گفت‌و‌گو در مورد چشم‌انداز‌ها و آینده روابط دوجانبه بین بغداد و واشنگتن ابراز کرد.

در این جلسه، چشم‌انداز دولت عراق برای ساختن آینده‌ای باثبات‌تر و مرفه‌تر، با تمرکز بر مبارزه با تروریسم، اجرای طرح‌های خلع سلاح کامل، انحلال همه گروه‌ها و تشکل‌های مقاومت در خارج از چارچوب دولت، محدود کردن سلاح به نهاد‌های رسمی و اعمال کامل حاکمیت قانون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الزیدی بر تعهد عراق به تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آمریکا تاکید کرد، که به حمایت از اقتصاد عراق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر کمک خواهد کرد.

در زمینه انرژی، هر دو طرف بر اهمیت گسترش همکاری تجاری بین عراق و آمریکا برای تامین نیاز‌های برق عراق، از جمله پروژه شرکت اکسلریت انرژی برای توسعه یک ترمینال شناور برای واردات گاز طبیعی مایع (LNG) در خور الزبیر، تأکید کردند.

منبع: اسپوتنیک