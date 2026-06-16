کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: از سایه بان‌های مناسب برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها استفاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: دامداران از تردد و چرای دام در ارتفاعات به علت احتمال وقوع رعد و برق اجتناب کنند.

وی با تاکید بر تغذیه مناسب برای درختان در باغات مرکبات و نخیلات افزود: از سایه بان های مناسب برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه ها استفاده شود.

رفیعی با تاکید بر انجام اقدامات لازم برای حفاظت از سازه های گلخانه ای در برابر وزش باد شدید بیان کرد: با توجه به روند افزایش نسبی دما، کنترل دما، رطوبت و تهویه و سالن های پرورش در دستور کار قرار بگیرد، همچنین کاهش شدت نور ورودی به گلخانه ها با مه پاشی روی پوشش پلاستیک گلخانه ها انجام شود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به روند افزایش نسبی دما و تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در واحدهای دامداری به منظور حفاظت از دام ها جهت جلوگیری از شیوع بیماری ها در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی امروز سه شنبه در برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور و چهارشنبه در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و شمال شرق و پنج شنبه در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز در برخی ساعات بویژه در بعدازظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد. 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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