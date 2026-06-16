وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: برای شش‌ماهه نخست سال مشکلی وجود ندارد و ذخیره‌سازی انجام‌شده نسبت به گذشته بی‌نظیر است، اما وضعیت نیمه دوم سال در حال بررسی مشترک با وزارت نفت و شبکه است و پس از جمع‌بندی، نتایج اعلام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی در نشست خبری گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وجود دارد که روی زمین مانده و بخشی از آن باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: احداث بخش بخار نیروگاه‌ها هزینه‌بر است، اما از آنجا که واحد‌های گازی قبلاً ساخته شده‌اند، با تکمیل واحد بخار عملاً بخش مهمی از ظرفیت جدید با هزینه کمتر نسبت به احداث نیروگاه جدید ایجاد می‌شود.

اعتمادی با اشاره به تأمین منابع مالی برای توسعه بخش بخار نیروگاه‌ها اظهار کرد: دو اتفاق خوب در سال ۱۴۰۴ رخ داد؛ بخشی از منابع ماده ۳ قانون به این حوزه اضافه می‌شود و همچنین از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۸۹ و اجرای ماده ۱۰ قانون استفاده خواهیم کرد تا منابع لازم برای احداث بخش بخار نیروگاه‌ها فراهم شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاهی کشور گفت: تعمیرات نیروگاه‌ها در سال گذشته با تغییراتی همراه شد. معمولاً تعمیرات عمده در شش‌ماهه دوم سال، یعنی پاییز و زمستان، انجام می‌شود و بخشی از آن نیز از اسفندماه تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد، اما چند اتفاق پیش‌بینی‌نشده از جمله جنگ، ماه مبارک رمضان و تعطیلی برخی شرایط خاص رخ داد.

او ادامه داد: این شرایط می‌توانست بهانه‌ای برای انجام ندادن تعمیرات باشد، اما همکاران ما هیچ‌وقت کار را تعطیل نکردند. شاید در برخی سایت‌ها ناچار به کاهش فعالیت شدیم، اما در اسفندماه و فروردین حدود ۳۵ هزار مگاوات تعمیرات انجام شد که بخش مهمی از آن تعمیرات اساسی بود.

اعتمادی بیان کرد: نتیجه این اقدامات امروز قابل مشاهده است و چراغ‌ها روشن مانده‌اند. پروژه‌های ما تعطیل نشد و فقط در یک پروژه استانی محدودیت‌هایی وجود داشت. در تمام سایت‌ها روزانه هزاران نفر مشغول اجرای پروژه، تعمیرات و بهره‌برداری بودند و نزدیک به ۹۹ درصد برنامه‌ها اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با قدردانی از کارکنان این صنعت گفت: همکاران ما در شرایط بسیار سخت جنگ و شرایط ویژه کشور کار کردند و زحمات آنان کمتر دیده می‌شود، در حالی که حادثه و شرایط ایجادشده بسیار سخت‌تر از شرایط عادی بود.

او درباره مصرف مازوت در نیروگاه‌ها نیز گفت: سوخت اول نیروگاه‌ها گاز است، اما در زمان بحران یا شرایط خاص، وقتی مجموعه گاز کشور امکان تأمین کامل سوخت نیروگاه‌ها را ندارد، ناچار به استفاده از سوخت جایگزین هستیم.

اعتمادی افزود: نه وزارت نیرو و نه وزارت نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند. تلاش ما این است که ظرفیت تحویل گاز به نیروگاه‌ها افزایش یابد و هر زمان تحویل گاز شبکه بهتر شود، بلافاصله مصرف سوخت جایگزین کاهش پیدا می‌کند.

او  تأکید کرد: میزان مصرف سوخت جایگزین به شرایط کشور در ماه‌های آینده بستگی دارد. هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت نفت همواره برقرار است و نیاز سوخت نیروگاه‌ها به‌صورت رسمی اعلام می‌شود تا در سناریو‌های مختلف، پیش‌بینی لازم انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: برای شش‌ماهه نخست سال مشکلی وجود ندارد و ذخیره‌سازی انجام‌شده نسبت به گذشته بی‌نظیر است، اما وضعیت نیمه دوم سال در حال بررسی مشترک با وزارت نفت و شبکه است و پس از جمع‌بندی، نتایج اعلام خواهد شد؛ نسبت به سه سال قبل، امسال ۱۰.۳ درصد بیشتر مازوت سوزی در نیروگاه مصرف شده است. 

اعتمادی با اشاره به توان داخلی صنعت نیروگاهی کشور اظهار کرد: با خروج برخی سازندگان بزرگ خارجی از کشور، همکاران داخلی و سرمایه‌گذاران ایرانی مسئولیت کار را برعهده گرفتند. جوانان ما جسارت، تخصص و توانایی لازم را دارند.

او افزود: در کشور یک مثلث توانمند وجود دارد؛ از نظر فنی و مهندسی حرف زیادی برای گفتن داریم، از نظر اجرایی نیز تمام عوامل مورد نیاز، از جوشکاری تا ساخت و ساز و نصب تجهیزات در داخل کشور وجود دارد، اما در برخی حوزه‌ها باید با دانش، تجربه و آزمون و خطا پیش برویم تا به نتیجه برسیم.

برچسب ها: مصرف سوخت ، وزارت نیرو
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