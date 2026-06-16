فردین هدایتی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی از سد امین میرزازاده گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مسابقه انتخابی وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان، امین میرزازاده دارنده دو طلا بزرگسالان جهان به مصاف فردین هدایتی دارنده ۲ طلای امید‌های جهان رفت و در دیدار اول انتخابی شکست خورد.

 پس از پیروزی ۵-۱ هدایتی در دیدار اول، میرزازاده از شرکت در مبارزه دوم به علت مصدومیت انصراف داد تا فرنگی کار مازندرانی نماینده سنگین وزن ایران در رقابت های جهانی شود.

 به این ترتیب در وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی، فردین هدایتی ملی‌پوش ایران در قهرمانی جهان و امین میرزازاده ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شدند.

برچسب ها: تیم ملی کشتی فرنگی ، امین میرزازاده
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