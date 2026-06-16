در پی حادثه سقوط سه کودک حین بازی در یکی از استخر‌های کشاورزی شهرستان ملکان، ۲ برادر خردسال به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حادثه دلخراش غرق شدی صبح امروز در روستای «بایقوت» اتفاق افتاد که طی آن علیرغم نجات یکی از غرق شده‌ها توسط نیرو‌های امدادی و اهالی منطقه، دو کودک ۹ و ۱۲ ساله که برادر هم بودند، به کام مرگ کشیده شدند.

با وجود تلاش‌های نیرو‌های امدادی و اهالی روستا، دو کودک مزبور به دلیل شرایط خاص استخر دچار خفگی شده و پیکر بی جان آنها پس از ساعاتی از آب بیرون کشیده شد.

این حادثه غم‌انگیز که بازتاب گسترده‌ای در منطقه داشت، بار دیگر زنگ خطر را برای ضرورت ایمن‌سازی استخر‌های ذخیره آب کشاورزی به صدا درآورد تا مراقبت‌های لازم و کافی در فصر گرما و بازی‌های کودکانه اعمال شود.

با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش حضور کودکان در فضا‌های باز، مسئولان و کارشناسان تأکید دارند که مالکان اراضی کشاورزی باید نسبت به فنس‌کشی و ایمن‌سازی کامل حریم استخر‌ها اقدام کنند.

برچسب ها: غرق شدگی ، استخر کشاورزی
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