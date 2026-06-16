محمد محبی پس از پایان بازی با نیوزیلند در مورد شادی پس از گلش توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محبی در تساوی ۲-۲ صبح امروز (سهشنبه) تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در گروه G بیستوسومین دوره جام جهانی، ۹۰ دقیقه بازی کرد و گل دوم ایران را در دقیقه ۶۴ به ثمر رساند.
او در مواجهه با پرسشی در خصوص شادی بعد از گلش گفت: قبل هر چیز میخواهم از تمامی کسانی که اینجا آمدند، تمامی ایرانیهایی که در لسآنجلس زندگی میکنند و برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم. آنها جو خیلی خوبی شکل دادند. در مورد شادی گلم هم باید بگویم این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.
وی افزود: قبل از هرچیزی میخواهم از تمامی کسانی که اینجا آمدند، تمامی ایرانیهایی که در لسآنجلس زندگی میکنند و برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم.
فکر میکنم طبق قوانین باید دو روز قبل از بازی با نیوزیلند به اینجا میآمدیم، اما به خاطر وضعیت فعلی صبح روز قبل بازی از تیخوانا به اینجا آمدیم، بعدازظهر تمرین کردیم که باعث خستگیمان شد. باید دو روز قبل بازی به اینجا میآمدیم و این نوع رفتار عادلانه نیست.