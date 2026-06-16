شهروندخبرنگار ما به مناسبت ماه محرم تصاویری از برگزاری آیین آیینی طشت گذاری در شهر دیزج دیز استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شنبهای که گذشت، شهر حسینی دیزجدیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی بار دیگر شاهد جلوهای باشکوه از ارادت به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود. همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری، آیین سنتی و نمادین «طشت گذاری» (امام حسین) با حضور پرشور مردم ولایتمدار و با مشارکت تمامی هیئتهای عزاداری این شهر در حسینیه «بابالحوائج» دراین شهر برگزار شد.
در این مراسم که با حضور عاشقان اهلبیت (ع) و در فضایی سرشار از حزن و اندوه برپا گردید، هیئتهای عزاداری با نوحهخوانی و سینهزنی، یاد و خاطره حماسهی کربلا و مظلومیت اهلبیت (ع) را گرامی داشتند.
آیین طشت گذاری، که بخشی از میراث کهن عزاداری این منطقه است، بار دیگر پیوند عمیق مردم دیزجدیز با نهضت عاشورا را به نمایش گذاشت. این مراسم معنوی با مدیریت و همکاری تمامی هیئتهای عزاداری شهر به انجام رسید تا بار دیگر ثابت شود که عشق به حسین (ع)، عامل وحدت و یکپارچگی مردم این دیار است.
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منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی
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