شهروندخبرنگار ما به مناسبت ماه محرم تصاویری از برگزاری آیین آیینی طشت گذاری در شهر دیزج دیز استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شنبه‌ای که گذشت، شهر حسینی دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی بار دیگر شاهد جلوه‌ای باشکوه از ارادت به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود. همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری، آیین سنتی و نمادین «طشت گذاری» (امام حسین) با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و با مشارکت تمامی هیئت‌های عزاداری این شهر در حسینیه «باب‌الحوائج» دراین شهر برگزار شد.
 در این مراسم که با حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) و در فضایی سرشار از حزن و اندوه برپا گردید، هیئت‌های عزاداری با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، یاد و خاطره حماسه‌ی کربلا و مظلومیت اهل‌بیت (ع) را گرامی داشتند.
 آیین طشت گذاری، که بخشی از میراث کهن عزاداری این منطقه است، بار دیگر پیوند عمیق مردم دیزج‌دیز با نهضت عاشورا را به نمایش گذاشت. این مراسم معنوی با مدیریت و همکاری تمامی هیئت‌های عزاداری شهر به انجام رسید تا بار دیگر ثابت شود که عشق به حسین (ع)، عامل وحدت و یکپارچگی مردم این دیار است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

برگزاری آیین آیینی طشت گذاری در دیزج دیز به مناسبت ماه محرم

برگزاری آیین آیینی طشت گذاری در دیزج دیز به مناسبت ماه محرم

برگزاری آیین آیینی طشت گذاری در دیزج دیز به مناسبت ماه محرم + عکس

ماه محرم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ماه محرم ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار سمنان؛
حال و هوای محرمی دیباج از لنز دوربین شهروندخبرنگار
قم با راه اندازی دسته جات عزاداری رنگ و بوی محرم گرفت + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فیلمی از مراسم سوگواری حسینی در فولادشهر به مناسبت ماه محرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قم با راه اندازی دسته جات عزاداری رنگ و بوی محرم گرفت + عکس و فیلم
حال و هوای محرمی دیباج از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از مراسم سوگواری حسینی در فولادشهر به مناسبت ماه محرم
برگزاری آیین آیینی طشت گذاری در دیزج دیز به مناسبت ماه محرم + عکس
اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت +فیلم
برپایی ایستگاه صلواتی در روستای ده محمد به بهانه ماه محرم + فیلم
آخرین اخبار
برپایی ایستگاه صلواتی در روستای ده محمد به بهانه ماه محرم + فیلم
اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت +فیلم
برگزاری آیین آیینی طشت گذاری در دیزج دیز به مناسبت ماه محرم + عکس
فیلمی از مراسم سوگواری حسینی در فولادشهر به مناسبت ماه محرم
حال و هوای محرمی دیباج از لنز دوربین شهروندخبرنگار
قم با راه اندازی دسته جات عزاداری رنگ و بوی محرم گرفت + عکس و فیلم
برگزاری رژه بیرق کشان حسینی در بابل به مناسبت ماه محرم + فیلم