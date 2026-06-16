تورم فقط یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست؛ وقتی قیمت کالاها و خدمات بهطور مداوم افزایش پیدا میکند، مردم آن را در خریدهای روزمره، برنامهریزی خانوادگی و تصمیمهای سرمایهگذاری خود احساس میکنند؛ در چنین شرایطی، پول نقد بهتدریج قدرت خرید خود را از دست میدهد و نگهداری سرمایه به شکل ریال، برای بسیاری از افراد نگرانکننده میشود. همین نگرانی باعث میشود سرمایهگذاران بهدنبال داراییهایی بروند که در برابر افت ارزش پول مقاومت بیشتری داشته باشند؛ داراییهایی مثل طلا، ارز، مسکن، سهام یا صندوقهای سرمایهگذاری.
در میان این گزینهها، طلا جایگاه ویژهای دارد. طلا برای سرمایهگذار ایرانی فقط یک کالای زینتی نیست؛ بلکه نوعی پناهگاه ذهنی و مالی در برابر تورم، نااطمینانی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است. اما پرسش مهم اینجاست: آیا خرید طلا در دورههای تورمی همیشه تصمیم درستی است یا گاهی ترس از تورم باعث میشود سرمایهگذاران در قیمتهای بالا و بدون برنامه وارد بازار شوند؟
تورم به زبان ساده یعنی افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک بازه زمانی مشخص. وقتی تورم بالا میرود، مقدار پولی که امروز برای خرید یک کالا کافی است، ممکن است چند ماه بعد قدرت خرید کمتری داشته باشد؛ به همین دلیل، سرمایهگذاران در اقتصادهای تورمی فقط به سود اسمی نگاه نمیکنند؛ بلکه بازدهی واقعی برای آنها اهمیت پیدا میکند. بازدهی واقعی یعنی سود سرمایهگذاری پس از کسر اثر تورم.
برای مثال، اگر فردی از سپرده بانکی 20 درصد سود بگیرد، اما تورم سالانه 50 درصد باشد، در ظاهر سود کرده اما از نظر قدرت خرید عقب مانده است. اینجاست که داراییهای مختلف رفتار متفاوتی نشان میدهند. پول نقد و سپرده بانکی در صورت منفی بودن نرخ بهره واقعی جذابیت خود را از دست میدهند. مسکن معمولاً در بلندمدت با تورم رشد میکند، اما ورود به آن نیازمند سرمایه بالا و نقدشوندگی آن پایینتر است. سهام میتواند از تورم منتفع شود، اما به تحلیل صنعت و شرکت نیاز دارد. طلا نیز معمولاً در دورههای نااطمینانی و تورم بالا، با افزایش تقاضا مواجه میشود.
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تاثیر تورم بر داراییهای مختلف
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نوع دارایی
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اثر تورم بر دارایی
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رفتار معمول سرمایهگذار
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پول نقد و سپرده بانکی
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کاهش قدرت خرید در صورت پایین بودن نرخ سود نسبت به تورم
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خروج تدریجی پول
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طلا
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حفظ نسبی ارزش در میانمدت و بلندمدت
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افزایش تقاضا در زمان نگرانی تورمی
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مسکن
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رشد قیمتی اما با نقدشوندگی پایین
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مناسب سرمایههای بزرگتر
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سهام
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وابسته به صنعت، سودآوری و سیاستگذاری
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نیازمند تحلیل بیشتر
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ارز
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واکنش سریع به انتظارات تورمی
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پرریسک و حساس به اخبار سیاسی
تورم زمانی رفتار سرمایهگذاران را تغییر میدهد که از یک شاخص اقتصادی به یک نگرانی عمومی تبدیل شود؛ در این حالت، مردم فقط به دنبال کسب سود نیستند؛ بلکه میخواهند ارزش دارایی خود را از کاهش قدرت خرید حفظ کنند.
طلا در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از ابزارهای پوشش ریسک تورم شناخته میشود. دلیل این موضوع روشن است: طلا برخلاف پول کاغذی قابل چاپ نیست، عرضه محدودی دارد و در بازارهای جهانی ارزشگذاری میشود؛ به همین دلیل، وقتی اعتماد به پول ملی کاهش پیدا میکند، بخشی از سرمایهگذاران به سمت طلا حرکت میکنند.
با این حال، نباید نقش طلا را سادهسازی کرد. طلا همیشه و در همه بازهها رشد نمیکند. قیمت آن از چند عامل مهم تأثیر میگیرد؛ از جمله قیمت اونس جهانی، نرخ ارز، سیاستهای پولی، نرخ بهره، ریسکهای سیاسی و میزان تقاضای داخلی. بنابراین طلا در بلندمدت میتواند نقش محافظتی داشته باشد، اما در کوتاهمدت ممکن است با اصلاح قیمت و نوسانهای جدی همراه شود. در نمودار زیر روند رشد طلای جهانی در 5 سال اخیر را مشاهده میکنید.
نمودار طلای جهانی
بر اساس دادههای شورای جهانی طلا، طلا در دورههای تورمی شدید معمولاً عملکردی بهتر از میانگین بلندمدت خود داشته است؛ اما چشمانداز ۲۰۲۶ نشان میدهد مسیر قیمت طلا فقط به تورم وابسته نیست و عواملی مانند نرخ بهره، ارزش دلار، ریسکهای ژئوپلیتیک و تقاضای سرمایهگذاران نیز در تعیین روند آن نقش مهمی دارند.
در دورههای تورمی، رفتار سرمایهگذاران معمولاً از حالت منطقی و آرام به سمت تصمیمهای سریعتر و گاهی هیجانیتر حرکت میکند. وقتی مردم احساس میکنند ارزش پول هر روز کمتر میشود، زمان تصمیمگیری برای آنها کوتاهتر میشود. در چنین فضایی، برخی افراد بهجای تحلیل دقیق، فقط با این نگرانی وارد بازار میشوند که اگر امروز نخرم، فردا گرانتر میشود. این رفتار را میتوان در چند گروه اصلی دید:
خرید طلا در اقتصاد تورمی لزوماً نشانه رفتار غیرمنطقی نیست. اما تفاوت مهمی میان «حفظ ارزش دارایی» و «ورود هیجانی در سقف قیمت» وجود دارد. سرمایهگذاری زمانی منطقی است که فرد بداند چرا وارد بازار میشود، چه مقدار از دارایی خود را به طلا اختصاص میدهد و در چه شرایطی تصمیم به فروش یا نگهداری میگیرد.
در شرایط تورم بالا، هدف فقط خرید طلا نیست؛ هدف اصلی، حفظ ارزش دارایی با کمترین ریسک ممکن است. یکی از مهمترین راهکارها، ورود پلهای به بازار است. یعنی سرمایهگذار بهجای اینکه همه مبلغ خود را در یک روز وارد کند، خرید را در چند مرحله انجام دهد. این روش باعث میشود اگر قیمت بعد از خرید اول اصلاح شد، امکان میانگین کم کردن وجود داشته باشد.
راهکار دوم، تنوعبخشی است. هیچ دارایی، حتی طلا، نباید تنها گزینه سرمایهگذاری باشد. ترکیب طلا با داراییهایی مثل صندوق درآمد ثابت، سهام بنیادی، مسکن یا سایر ابزارهای مالی میتواند نوسان کل سبد را کاهش دهد. در همین بخش، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نیز اهمیت دارد. برای افرادی که نمیخواهند درگیر نگهداری فیزیکی، ریسک سرقت یا تشخیص اصالت طلا شوند، سرمایهگذاری از طریق صندوق طلامیتواند یکی از گزینههای قابل بررسی باشد. صندوقهای طلا معمولاً بخش عمده دارایی خود را در گواهی سپرده شمش یا سکه سرمایهگذاری میکنند و امکان ورود با سرمایه کمتر را فراهم میسازند.
راهکار سوم، استفاده از روشهای منعطف خرید است. با افزایش قیمت طلا، بسیاری از افراد توان خرید یکباره ندارند. در چنین شرایطی، ابزارهایی مثل خرید قسطی طلا میتواند امکان ورود تدریجی به بازار را فراهم کند؛ البته به شرطی که هزینهها، کارمزدها، قیمتگذاری و شرایط تسویه کاملاً شفاف باشد. برخی گزارشها درباره خرید اقساطی نشان میدهد شفافیت اقساط و امکان محاسبه هزینهها از مهمترین معیارهای اعتماد در این روش است.
راهکار چهارم، حفظ نقدشوندگی است. یکی از نگرانیهای سرمایهگذاران این است که در زمان نیاز به پول نقد مجبور شوند طلای خود را بفروشند. در سالهای اخیر، برخی ابزارهای مالی این امکان را فراهم کردهاند که افراد بدون فروش دارایی، از اعتبار یا وام فوری مبتنی بر دارایی استفاده کنند. این مدل، در صورتی که با شرایط شفاف و ریسک کنترلشده ارائه شود، میتواند به سرمایهگذار کمک کند هم دارایی خود را حفظ کند و هم در زمان نیاز به نقدینگی دچار فشار نشود.
ترس از تورم زمانی رفتار سرمایهگذاران طلا را تغییر میدهد که مردم احساس کنند نگهداری پول نقد دیگر نمیتواند ارزش دارایی آنها را حفظ کند. در چنین شرایطی، طلا بهدلیل سابقه ذهنی مثبت، نقدشوندگی بالا و وابستگی به متغیرهایی مانند دلار و اونس جهانی، به یکی از گزینههای اصلی برای حفظ قدرت خرید تبدیل میشود. با این حال، خرید طلا در دورههای تورمی همیشه به معنای تصمیم درست نیست؛ زیرا ورود هیجانی، خرید در سقف قیمت و بیتوجهی به عواملی مانند حباب، نرخ ارز و روند جهانی طلا میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد. بنابراین، رویکرد منطقی این است که سرمایهگذار بهجای تصمیمگیری بر اساس ترس، با برنامهریزی وارد بازار شود؛ بخشی از دارایی خود را به طلا اختصاص دهد، خرید را بهصورت پلهای انجام دهد، تنوعبخشی را در سبد سرمایهگذاری رعایت کند و در صورت نیاز از ابزارهای منعطفی مانند صندوق طلا، خرید قسطی طلا یا وام فوری مبتنی بر دارایی استفاده کند. در نهایت، طلا میتواند سپری در برابر تورم باشد، اما تنها زمانی کارآمد است که با تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه بلندمدت همراه شود.